Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Coronavírus no ES: paciente morreu poucas horas após entrar no hospital
Coronavírus

Coronavírus no ES: paciente morreu poucas horas após entrar no hospital

O segundo caso de morte confirmado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) chegou com o quadro agravado ao hospital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 22:34

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 22:34

Coronavírus - Covid19
A segunda vítima fatal teve o diagnóstico confirmado para o coronavírus nesta quinta-feira (2)  Crédito: Olga Lionart/Pixabay
A segunda vítima fatal do novo coronavírus (Covid-19) confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) deu entrada no hospital já com o quadro clínico agravado e morreu em poucas horas, na quarta-feira (01). Tratava-se de um homem, com apenas 40 anos. 
O subsecretário de Vigilância em Saúde da Sesa, Luiz Carlos Reblin, conta que o homem deu entrada em um hospital particular em Vila Velha na parte da manhã, foi levado para outra unidade hospitalar, também privada, na Serra, e lá morreu na tarde do mesmo dia.  Ele estava na lista das quatro mortes suspeitas, por síndrome respiratória grave, que estavam sendo investigadas para determinar se a causa do óbito era ou não Covid-19. Agora, restam três casos em análise. 

Veja Também

"Não teve despedida", diz filho de homem morto com coronavírus no ES

Coronavírus no ES: 20 pessoas estão internadas em UTIs

Coronavírus: mulher de 37 anos morre um dia após ser liberada por hospital

Reblin diz que a forma como o homem se contaminou ainda está sendo apurada, mas tudo indica que se tratava de um caso importado, pois tinha chegado de São Paulo havia duas semanas e depois apresentou os sintomas respiratórios. 
Em contato com a reportagem de A Gazeta, um profissional liberal que se identificou como primo da vítima se queixou que a família, até a noite desta quinta-feira (2), não havia sido comunicada oficialmente sobre a causa da morte, duvidando do resultado. Para os familiares, constava apenas que ele havia morrido de insuficiência respiratória. O primo falou ainda que ninguém estava sendo monitorado. 
A Secretaria de Saúde de Vila Velha foi procurada para informar sobre o acompanhamento da família e, segundo a assessoria, a Vigilância Epidemiológica ainda não tinha a notificação do paciente e o resultado de exame não estava liberado no sistema de informação do Laboratório Central (Lacen) e, por isso, o monitoramento ainda não está sendo realizado. 

Veja Também

"Isolamento é o remédio", reforça Casagrande sobre  coronavírus no ES

A Sesa, por sua vez, reafirma que a amostra de material coletado do paciente e enviada ao Lacen deu positivo para coronavírus. "Assim que o resultado foi liberado, a coordenação de vigilância epidemiológica do município em que o paciente reside foi informada por meio de comunicação rápida, conforme define a legislação", informa, em nota. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a socialização com outras pessoas pode fazer você se sentir melhor
Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados