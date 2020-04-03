Coronavírus no ES: paciente morreu poucas horas após entrar no hospital

A segunda vítima fatal teve o diagnóstico confirmado para o coronavírus nesta quinta-feira (2) Crédito: Olga Lionart/Pixabay

O subsecretário de Vigilância em Saúde da Sesa, Luiz Carlos Reblin, conta que o homem deu entrada em um hospital particular em Vila Velha na parte da manhã, foi levado para outra unidade hospitalar, também privada, na Serra, e lá morreu na tarde do mesmo dia. Ele estava na lista das quatro mortes suspeitas, por síndrome respiratória grave, que estavam sendo investigadas para determinar se a causa do óbito era ou não Covid-19. Agora, restam três casos em análise.

Reblin diz que a forma como o homem se contaminou ainda está sendo apurada, mas tudo indica que se tratava de um caso importado, pois tinha chegado de São Paulo havia duas semanas e depois apresentou os sintomas respiratórios.

Em contato com a reportagem de A Gazeta, um profissional liberal que se identificou como primo da vítima se queixou que a família, até a noite desta quinta-feira (2), não havia sido comunicada oficialmente sobre a causa da morte, duvidando do resultado. Para os familiares, constava apenas que ele havia morrido de insuficiência respiratória. O primo falou ainda que ninguém estava sendo monitorado.

A Secretaria de Saúde de Vila Velha foi procurada para informar sobre o acompanhamento da família e, segundo a assessoria, a Vigilância Epidemiológica ainda não tinha a notificação do paciente e o resultado de exame não estava liberado no sistema de informação do Laboratório Central (Lacen) e, por isso, o monitoramento ainda não está sendo realizado.