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Recife

Coronavírus: mulher de 37 anos morre um dia após ser liberada por hospital

O governo de Pernambuco informou na manhã desta quinta-feira (2) que a paciente, residente na capital pernambucana, foi atendida inicialmente no dia 25 de março
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 17:41

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 17:41

Coronavírus - Covid19
A mulher foi medicada para dor no corpo e acabou sendo liberada Crédito: Olga Lionart/Pixabay
Uma mulher de 37 anos morreu em decorrência do coronavírus em um hospital particular do Recife um dia após ser liberada pela unidade de saúde.
O governo de Pernambuco informou na manhã desta quinta-feira (2) que a paciente, residente na capital pernambucana, foi atendida inicialmente no dia 25 de março.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Após ser medicada para dor no corpo e na garganta, acabou sendo liberada. Um dia depois, voltou ao mesmo hospital com desconforto respiratório intenso e dores no corpo.
Ela também apresentava cianose, uma coloração azul-arroxeada das extremidades.

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A paciente, com histórico de problemas cardíacos, foi entubada e não resistiu.
Conforme dados oficiais da SES-PE (Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco), são 106 casos e nove óbitos confirmados no estado.
Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 11 novos pacientes.
Os casos confirmados estão distribuídos por 12 municípios pernambucanos. Há dois doentes com a Covid-19 na ilha de Fernando de Noronha.
Em Pernambuco, 30 pessoas estão internadas. Deste total, 19 estão em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 11 em leitos de enfermaria. Há ainda 50 em isolamento domiciliar.

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