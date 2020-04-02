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Pedido de ajuda

Ministério da Saúde solicita veterinários para combate ao coronavírus

O pedido é parte da ação 'O Brasil Conta Comigo - Profissionais da Saúde' para cadastrar profissionais da saúde que podem ser convocados enquanto o país estiver em estado de emergência de saúde pública
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 16:40

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 16:40

Data: 12/03/2020 - Médico com placa do coronavírus alerta para a doença. Freepik
Profissionais da saúde de todo o Brasil estão sendo convocados Crédito: Freepik
O Ministério da Saúde pediu ao Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) o cadastro de médicos-veterinários que possam ser recrutados para trabalhar no Sistema Único de Saúde (SUS) durante a pandemia. Segundo o Conselho, foram fornecidos os dados de 140 mil profissionais de todo o país.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
O pedido é parte da ação "O Brasil Conta Comigo - Profissionais da Saúde" para cadastrar profissionais da saúde que podem ser convocados enquanto o país estiver em estado de emergência de saúde pública.
Além dos veterinários, profissionais das áreas de serviço social, biologia, biomedicina, educação física, enfermagem, fisioterapia e terapia ocupacional, fonoaudiologia, medicina, nutrição, odontologia, psicologia e técnicos de radiologia fazem parte da base de dados.

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Os conselhos de cada profissão são responsáveis por enviar suas bases de dados e comunicar aos registrados que realizem o preenchimento do formulário.
Antes de serem convocados, os profissionais preencherão um formulário eletrônico, disponibilizado pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira (2). Os dados desses documentos serão cruzados com a base fornecida do CFMV para confirmar as informações.
Após essa fase de validação, eles passarão por uma capacitação obrigatória, com protocolos oficiais de enfrentamento à Covid-19 por meio de cursos à distância.

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A portaria com a regulamentação foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (2).
O Ministério da Saúde ressaltou ao CFMV, em comunicado oficial, ?o caráter obrigatório do cadastramento dos profissionais e da participação na capacitação? e que ?identificará e informará ao conselho o respectivo profissional da área da saúde que não concluir os cursos de capacitação.?
O CFMV já havia criado um cadastro nacional de equipamentos veterinários que possam vir a ser usados no combate ao coronavírus.

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A base reúne informações sobre três equipamentos até agora: ventiladores mecânicos, monitores multiparamétricos e concentradores de oxigênio.
O levantamento, que começou no último dia 20, tem cerca de 90 estabelecimentos e 200 equipamentos cadastrados.

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