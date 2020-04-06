Bancos começam a oferecer empréstimo para empresas pagarem salário

Bradesco vai ser o primeiro banco no Estado a ofertar a linha de crédito especial Crédito: Google Earth

Instituições bancárias que atuam no Espírito Santo já estão começando a oferecer o empréstimo para pequenas e médias empresas pagarem os salários dos empregados neste período de crise do coronavírus . A linha é voltada para empresas que têm faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 10 milhões.

A linha de crédito emergencial já começa a ser liberada nesta segunda-feira (6) no Bradesco. Segundo o banco, a linha terá capacidade de beneficiar até 1 milhão de trabalhadores.

As pequenas e médias empresas clientes do Bradesco com crédito pré-aprovado poderão acessar o financiamento diretamente no Net Empresa ou no Net Empresa Celular. Demais clientes poderão solicitar o crédito na agência, por telefone. Após aprovação, o recurso será liberado nos canais digitais.

Na terça-feira (7), o dinheiro estará disponível no Itaú Unibanco. A contratação poderá ser feita de forma 100% digital pelo Itaú Empresas na Internet e todos os detalhes estão disponíveis em https://www.itau.com.br/empresas/financiamento-de-salarios/.

As empresas que possuem o serviço de folha de pagamento junto ao Itaú e não apresentam atrasos nos últimos seis meses poderão solicitar o financiamento que garantirá os salários de seus funcionários por até dois meses.

Em momentos de crise, como o que estamos vivendo, é essencial que instituições públicas e privadas acompanhem de perto as necessidades desses empreendedores. Estamos disponibilizando aos nossos clientes uma solução totalmente digital e simplificada, além de capacitar nossas equipes comerciais para facilitar e agilizar ao máximo a contratação dessa nova linha, afirma o diretor-geral de Varejo do Itaú Unibanco, Márcio Schettini.

Segundo o Santander, a linha de crédito estará disponível a partir de quinta-feira (9). Nosso fluxo está preparado para, a partir do próximo dia 9, financiarmos por até dois meses as empresas que possuem folhas de pagamento conosco, nos moldes do anúncio feito no último dia 27 de março pelo governo federal, afirma o diretor do segmento de Empresas, Governos e Instituições do banco, Cassio Schmitt. Não foi informado, porém, quais serão os meios para que os clientes tenham acesso ao empréstimo.

Banestes , Bandes e Sicoob informaram que a linha ainda não está disponível. Segundo o Banestes e o Sicoob, a linha do BNDES está em fase final de estruturação por parte do Governo Federal. O Conselho Monetário Nacional (CMN) ainda precisa publicar uma resolução para detalhar as regras que os bancos deverão seguir.

Já o Bandes informou que linha do BNDES ainda está em fase de estudo pela área operacional.