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Covid-19

BC regulamenta empréstimo para bancos com letra financeira por crise do coronavírus

A medida faz parte do pacote de R$ 1,2 trilhão para tentar amenizar os efeitos da pandemia do novo coronavírus na economia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 10:06

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 10:06

Números
BC regulamentou empréstimo a instituições financeiras garantido por letras financeiras Crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil
O Banco Central regulamentou, nesta segunda-feira (6), o empréstimo a instituições financeiras garantido por letras financeiras. A medida, que tem impacto previsto de R$ 650 bilhões, faz parte do pacote de R$ 1,2 trilhão lançado pela autoridade monetária para tentar amenizar os efeitos da pandemia do novo coronavírus na economia.
As instituições poderão enviar a documentação a partir da próxima segunda-feira (13), e os empréstimos começarão a ser concedidos em 20 de abril, com prazo de dois dias úteis para liberação.
De acordo com norma, a operação terá um custo de 0,60% ao ano e o empréstimo será concedido por meio de liberações mensais de recursos. A primeira será de até 50% do patrimônio do banco e pode chegar a 100% até o fim do ano.
A medida representa metade da liberação de recursos para as instituições financeiras. Essas letras são emitidas a partir da securitização de empréstimos que estão nas carteiras dessas instituições. Na prática, é como se o banco estivesse recebendo o dinheiro emprestado antecipadamente, o que permite a ele emprestar novamente.
A autoridade monetária revisou o impacto da iniciativa de R$ 670 bilhões para R$ 650 bilhões.

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