As lojas de chocolates foram autorizadas pelo governador Renato Casagrande (PSB) a abrirem as portas, com o objetivo de atender à demanda da Páscoa. A resolução vale apenas para as unidades que funcionam nas ruas e não para aquelas que funcionam em shoppings. A época mais doce do ano já é na semana que vem.
Coronavírus - Por que as lojas de chocolates podem abrir em meio à pandemia
Por conta do coronavírus, os centros de compras continuam com restrições de funcionamento até, pelo menos, o dia 12 de abril.
De acordo com o decreto do chefe do Poder Executivo Estadual, as lojas de chocolates não possuem restrição de horário, assim como outros estabelecimentos essenciais, como supermercados.
Por se tratar de ponto comercial, a abertura de lojas de chocolate levantou um questionamento entre os internautas. Afinal de contas, por que esse tipo de comércio recebeu autorização para funcionar e os demais não?
Entenda ponto a ponto
- Os ovos de chocolate são produtos perecíveis e têm prazo de validade para consumo.
- O produto exige cuidado especial para armazenamento e precisa, por exemplo, que as lojas fiquem com o ar-condicionado ligado para uma melhor conservação.
- Muitos ovos de chocolate têm validade até maio ou junho deste ano.
- Por serem fabricados para uma época específica do ano, os ovos de chocolate acabam ficando encalhados nas lojas, gerando prejuízo para os comerciantes.
- Muitas lojas estão com produtos em estoque desde fevereiro.
- Alguns ovos de chocolate contam com recheios perecíveis e, por causa disso, não podem ser derretidos e reaproveitados posteriormente, por exemplo.