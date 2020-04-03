Ovos de colher sem lactose da linha de Páscoa da Sorelline Doces Artesanais Crédito: Sorelline Doces Artesanais/Instagram

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As lojas de chocolates foram autorizadas pelo governador Renato Casagrande (PSB) a abrirem as portas , com o objetivo de atender à demanda da Páscoa. A resolução vale apenas para as unidades que funcionam nas ruas e não para aquelas que funcionam em shoppings. A época mais doce do ano já é na semana que vem.

Your browser does not support the audio element. Coronavírus - Por que as lojas de chocolates podem abrir em meio à pandemia

Por conta do coronavírus, os centros de compras continuam com restrições de funcionamento até, pelo menos, o dia 12 de abril.

De acordo com o decreto do chefe do Poder Executivo Estadual, as lojas de chocolates não possuem restrição de horário, assim como outros estabelecimentos essenciais, como supermercados.

Por se tratar de ponto comercial, a abertura de lojas de chocolate levantou um questionamento entre os internautas. Afinal de contas, por que esse tipo de comércio recebeu autorização para funcionar e os demais não?

Entenda ponto a ponto