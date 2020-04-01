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Decreto estadual

Coronavírus: Casagrande prorroga fechamento de shoppings no ES

Governador anunciou medida para conter a propagação da Covid-19 no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 17:47

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 17:47

Data: 19/03/2020 - ES - Vitória - Shopping Vitória fechado para visitação devido pandemia de coronavírus - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ
 Shopping Vitória fechado para visitação devido pandemia de coronavírus Crédito: Vitor Jubini
O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou, nesta quarta-feira (1º) que vai prorrogar o fechamento dos shoppings no Espírito Santo até o dia 12 de abril. A medida faz parte da estratégia de impedir o avanço dos casos do novo coronavírus no Estado.
O decreto, originalmente, venceria em 3 de abril. Ele restringe a abertura ao público com exceção de serviços essenciais, como supermercados, farmácias e clínicas médicas. Durante o pronunciamento realizado nas redes sociais nesta quarta-feira (1º), ele detalhou a medida.
Fechamento de shoppings prorrogado
"Chegando perto do dia 12, faremos outra avaliação. Para ver se a gente abre [os shoppings] com protocolo, se mantém fechado. Isso nós vamos decidir lá na frente. É uma maneira da gente manter o distanciamento social, evitando locais onde as pessoas se aglomerem. É um local de transmissão do vírus com muita facilidade. É por isso que tomamos essa decisão."
A medida adotada pelo governo do Espírito Santo é similar a que outros Estados fizeram, como São Paulo, onde o governador João Doria (PSDB) também ordenou no dia 18/03 o fechamento dos centros comerciais, valendo até o dia 30 de abril.

Os maiores shoppings do Espírito Santo

SHOPPINGS DIZEM QUE VÃO CUMPRIR A DECISÃO

Os principais shoppings do Estado anunciaram que vão continuar cumprindo a decisão. Antes da determinação do fechamento, os centros comerciais já viviam um cenário de queda brusca na movimentação e em vendas, segundo a Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio-ES.)
A Sá Cavalcante informou que seus shoppings Mestre Álvaro, Montserrat, Moxuara e Praia da Costa irão respeitar a orientação do governador. O grupo afirmou que irá "aguardar a publicação do decreto, que deve ocorrer nesta quinta-feira (2)", para analisar e providenciar todas as recomendações do governo".
O grupo ressaltou que operações de serviços essenciais, assim como as operações que trabalham com delivery, continuarão funcionando.

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O Boulevard Shopping Vila Velha informou que "acompanha com atenção os desdobramentos e orientações dos órgãos competentes para o combate à pandemia do Covid-19 e que permanece temporariamente fechado".
O Shopping Vitória também comunicou que atenderá a nova determinação e continuará fechado até o dia 12/04, com manutenção apenas atividades essenciais no Centro Médico, no horário de 8h às 18hs. "Sabemos que esta é uma medida de exceção necessária para conter o avanço do coronavírus no Espírito Santo, e continuaremos empenhados em colaborar para que as pessoas fiquem em casa", disse a empresa.
O shopping localizado na Capital informou ainda que, para ajudar clientes, lojistas e fornecedores a enfrentar este período, mais de 70 lojas já estão atendendo pelo sistema delivery, entregando as vendas para os clientes onde quer que eles estejam. A lista de lojas com vendas online pode ser acessada pelo nosso site www.shoppingvitoria.com.br.
O Shopping Vila Velha informou que "visando colaborar com as medidas de prevenção ao coronavírus, seguindo as recomendações dos órgãos de saúde e a determinação do governador, está com suas atividades suspensas desde o dia 19 de março. Todas as operações comerciais estão, temporariamente, fechadas, com exceção dos serviços essenciais, como farmácias, hipermercado e clínicas". O shopping afirmou que aguarda a publicação do novo decreto do governador para analisar o documento.

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