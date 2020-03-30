Carteira de Trabalho: medidas são para contratos enquadrados na CLT. Crédito: Gabriel Jabur/Ministério do Trabalho

Your browser does not support the audio element. 38 mil domésticas no ES poderão ter contrato de trabalho suspenso

Esse é o número de empregados domésticos que possuíam carteira assinada no Estado no final de 2019, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A medida só valerá para contratos enquadrados na CLT. Quem tiver o contrato suspenso não receberá nada do empregador nesses dois meses, mas terá direito a receber o seguro-desemprego integral.

Outra opção que os empregadores terão será a redução da jornada de trabalho e do salário em até 50% por até três meses.

Como a maior parte das domésticas no Estado atua na informalidade, ou seja, não possui carteira assinada, elas não terão essa garantia de receber o seguro-desemprego. Segundo o IBGE, são 89 mil trabalhadores domésticos no Espírito Santo sem carteira assinada.

A inclusão dos domésticos foi um pedido do ministro da Economia, Paulo Guedes, que tem dito que ninguém será deixado para trás.

O plano do governo já incluía a mesma possibilidade para trabalhadores de empresas de qualquer porte que precisaram fechar as portas por conta da pandemia e de microempresas, ainda que essas continuem operando. A MP ainda não foi publicada.

ENTENDA O QUE PODE MUDAR PARA AS DOMÉSTICAS COM CARTEIRA ASSINADA

SUSPENSÃO DE CONTRATOS

Poderão ter o contrato de trabalho suspenso por até 2 meses. Nesse período, ficam sem receber do empregador;

O governo vai liberar o seguro-desemprego para esses trabalhadores durante esse prazo;

O valor do seguro-desemprego será o mesmo que o trabalhador teria direito caso fosse demitido. Ou seja, pelo menos um salário mínimo (R$ 1.045) ou até R$ 1.813,03.

CORTE DE JORNADA E SALÁRIO