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Termina nesta terça-feira o saque de até R$ 998 do FGTS

No Espírito Santo, mais de 700 mil pessoas ainda não tinham resgatados os recursos. Prazo para o pagamento não deve ser ampliado

Publicado em 30 de Março de 2020 às 12:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2020 às 12:35
Saque do FGTS deve ser isento de tarifa de transferência bancária
Caixa enviar recursos para conta do trabalhador que solicitar resgate Crédito: Fabio Rodrigues/Agência Brasil
O prazo para realizar o saque imediato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de até R$ 998 termina nesta terça-feira (31). Até semana passada, 746 mil trabalhadores no Espírito Santo ainda não tinham solicitado o resgaste. De acordo com a Caixa não há previsão de prorrogação desse prazo e depois que ele acabar não há mais a possibilidade de o dinheiro ser retirado nessa modalidade de saque.
De acordo com a Caixa, no Espírito Santo 1,23 milhão de trabalhadores efetuaram o saque imediato, totalizando R$ 556,9 milhões em recursos. Ao todo são 1,98 milhão de trabalhadores tinham direito à modalidade, o que repesante R$ 699,9 milhões em recursos. 
Já em todo o país, 60 milhões dos 96 milhões de trabalhadores sacaram os recursos. Ao todo, foram pagos R$ 28 bilhões do total de R$ 42,6 bilhões liberados para o saque imediato, segundo balanço de até esta terça-feira (24).
O valor sacado será de até R$ 500 por conta vinculada de titularidade do trabalhador, limitado ao valor do saldo das contas ativas e inativas, para as contas que, em 24 de julho de 2019, tinham mais de R$ 998. Já para as contas que na mesma data tinham até R$ 998, será possível fazer o saque do valor total.

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O saque do FGTS pode ser realizado pelo Aplicativo FGTS da Caixa. Os valores também podem ser transferidos para uma conta bancária, desde que o titular seja o trabalhador, em qualquer instituição financeira, sem nenhum custo. Ambas  as opções são formas de evitar o deslocamento até uma agência.
Se o saque não for realizado até o dia 31 de março, os valores retornam para as contas do FGTS com atualização monetária e juros correspondentes ao período em que estiveram disponíveis para saque. 

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Tudo que sabemos até agora sobre o novo saque do FGTS

Já os correntistas da Caixa que não quiserem fazer a retirada do FGTS têm até o dia 30 de abril de 2020 para informar ao banco que preferem manter o dinheiro no Fundo de Garantia. Nesse caso, mesmo que o crédito tenha sido feito na conta, a Caixa tem até 60 dias para retornar os valores para a conta vinculada de FGTS.
É importante lembrar que o saque imediato não tem relação com o saque-aniversário, que só começa a ser pago em abril deste ano.

SAIBA COMO CONSULTAR O SALDO DO FGTS

Você pode consultar o seu saldo pelo site da Caixa (clicando aqui), pelo aplicativo do FGTS ou diretamente no  banco.

ONDE O SAQUE PODE SER FEITO

  • Saques de qualquer valor: podem ser feitos pelo Aplicativo FGTS. Os valores podem ser transferidos para uma conta bancária de titularidade do trabalhador em qualquer instituição financeira, sem nenhum custo;
  • Valores de até R$ 100 por conta: saque será feito nas lotéricas, com CPF e documento de identificação;
  • Valores de até R$ 998 por conta: saque nas lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui, com documento de identificação e Senha Cidadão ou Cartão Cidadão e senha. Caso não tenha o Cartão do Cidadão, poderá sacar nos caixas eletrônicos da Caixa utilizando o CPF e a Senha Cidadão. Em caso de saque na agência, deve apresentar documento de identidade com foto, número do CPF ou Cartão Cidadão e senha;
  • Transferência para outros bancos: nos saques feitos na agência, a Caixa não cobrará tarifa quando o trabalhador optar por transferir o valor do saque para outras instituições financeiras.

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COMO TRANSFERIR O SAQUE IMEDIATO PARA CONTA DE OUTROS BANCOS

No aplicativo do FGTS, disponível para download nas lojas de aplicativos IOS e Android, você pode consultar seu extrato, o saldo de todas suas contas FGTS, informações sobre o saque imediato e aniversário e cadastrar contas bancárias para recebimento de saques.
  • Depois de baixar o aplicativo, faça o login, caso não tenha realize o cadastro;
  • Em seguida, clique no botão laranja "$ Meus Saques" na parte inferior da tela;
  • Role a página que abrir até o final e escolha "Minha conta bancária";
  • Clique em alterar conta ou incluir conta;
  • Clique em "Conta de outros bancos";
  • Preencha as informações pedidas e aperte "confirmar".

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