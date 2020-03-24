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Efeito coronavírus

Projeto quer liberar saque total do FGTS por causa do coronavírus

Ideia é que quando se tratar de pandemia o trabalhador possa sacar o valor referente ao seu FGTS  se houver a decretação de estado de calamidade pública

Publicado em 24 de Março de 2020 às 09:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 09:45
Saque do FGTS deve ser isento de tarifa de transferência bancária
Projetos querem liberar saque do FGTS para trabalhadores Crédito: Fabio Rodrigues/Agência Brasil
Um Projeto de Lei quer permitir que o trabalhador saque o valor total do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em situações de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelos governos federal, estadual, distrital ou municipal.
O PL 647/20 é de autoria do deputado Vinicius Poit (Novo-SP). Hoje o trabalhador pode fazer o saque de valor definido na forma de regulamento no caso de situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos apenas pelo governo federal.
A proposta ressalva que, quando se tratar de pandemia, o trabalhador somente poderá sacar o valor referente ao seu FGTS se declarada pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

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O projeto dá mais liberdade ao indivíduo e aos governos local e regional, possibilitando que as hipóteses de saque dos recursos não sejam limitadas nos momentos em que ele mais precisa, justifica o autor da proposta.
O texto determina ainda que a solicitação de movimentação da conta vincula seja admitida em até 30 dias após a publicação do ato de reconhecimento, pela autoridade competente, da situação de emergência ou de estado de calamidade pública. Pela lei atual, o prazo é de 90 dias.
A proposta ainda será despachada às comissões pertinentes ao assunto.

SAQUE EMERGENCIAL DO FGTS

Outro projeto  PL 714/20  autoriza o saque emergencial de valores do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) até o dia 30 de abril deste ano, em razão da pandemia causada pelo covid-19.

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O texto em análise na Câmara dos Deputados prevê que esse prazo poderá ser prorrogado por 60 dias e que o valor do saque não deverá ultrapassar o teto dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social em 2020 (R$ 6.101,06).
Segundo a deputada Patrícia Ferraz (Pode-AP), autora do projeto, a liberação do FGTS será feita pela Caixa Econômica Federal conforme cronograma e critérios estabelecidos em regulamento do Poder Executivo.

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Não podemos deixar de tomar medidas que, ao menos, contenham parte dos efeitos que serão sentidos na vida econômica do País e, principalmente, no dia a dia das famílias brasileiras que dependem de atividades informais, do comércio e do setor de serviços, diz a autora. Ao permitir o saque emergencial de valores do FGTS, ajudaremos os trabalhadores e suas famílias a enfrentarem o momento de crise com relação ao coronavírus, completou.?
Fonte: Agência Câmara de Notícias

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