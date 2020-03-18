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Câmara dos Deputados

Em sessão com álcool gel e máscaras, Câmara vota projeto sobre coronavírus

Deputados aprovaram também mudança que permite votações por meio de aplicativo

Publicado em 17 de Março de 2020 às 21:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 21:18
"Deputado, por favor, vamos manter a distância", disse o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), logo após a Câmara aprovar projeto para autorizar gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) a usar saldos de ações em saúde para o combate ao coronavírus.
Presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) preside sessão com álcool em gel na mesa em tempos de coronavírus Crédito: Michel Jesus/ Câmara dos Deputados
Presidindo a sessão desta terça-feira (17) com dois potes de álcool em gel à sua frente, Maia também comandou a aprovação de uma mudança no regimento da Casa para permitir a realização de sessões por meio de um aplicativo no celular. A medida, no entanto, deve demorar ao menos uma semana para ser implementada, pois o sistema ainda está em desenvolvimento.
Até lá, a ideia é manter apenas lideranças de bancadas no plenário.
Enquanto isso, Maia oferecia máscaras aos parlamentares presentes na sessão desta terça-feira. "A sessão é pra gente votar, a gente tem de falar menos", afirmou o presidente da Casa. Kim Kataguiri (DEM-SP), Joice Hasselmann (PSL-SP) participavam usando máscaras hospitalares brancas. Já a deputada Perpetua Almeida (PCdoB-AC) usava uma máscara verde.
Dois deputados já declararam estar com a doença, Daniel Freitas (PSL-SC) e Cezinha de Madureira (PSD-SP). "Há muito espaço e precisamos dar o exemplo", disse Maia insistindo na distância.

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Os parlamentares ainda aprovaram um projeto que proíbe a exportação de produtos médicos, hospitalares e de higiene essenciais ao combate à pandemia.
Antes de encerrar a sessão, Maia agradeceu os colegas. "Todos nós aqui temos responsabilidade, sabemos de forma bem clara qual é nosso papel, é por isso que estamos aqui hoje", disse. "Esperamos que o governo federal compreenda que quando nós falamos queremos ajudar. Nossa intenção nunca é de se impor e de críticas ao governo", disse durante a sessão, que foi acompanhada pela reportagem pela TV Câmara.
Uma nova sessão extraordinária foi convocada para esta quarta-feira, às 9h,

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