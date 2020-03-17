Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Barroso é vítima de fake news e diz que não defendeu Bolsonaro
STF

Barroso é vítima de fake news e diz que não defendeu Bolsonaro

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, foi vítima de fake news disseminada em grupos de apoiadores do presidente

Publicado em 17 de Março de 2020 às 17:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 17:16
Ministro Luís Roberto Barroso desmentiu fake news e disse que não fala sobre política Crédito: Carlos Moura|SCO|STF
O ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), foi vítima de fake news disseminada em grupos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).
Um site obscuro publicou que ele havia defendido a presença do presidente nas manifestações de domingo (15) e que havia inclusive elogiado o mandatário.
As pessoas começaram a comentar o texto e a elogiar o magistrado, como se a notícia fosse verdadeira. Barroso desmente.
"Jamais me manifestei sobre a participação do presidente da República nas mobilizações do último domingo. São falsas as notícias de que eu teria apoiado os atos. Como ministro do Supremo, só me pronuncio acerca de questões institucionais, e não faço comentários sobre política"
Luís Roberto Barroso - Ministro do STF

Veja Também

Bolsonaro fala em 'certa histeria' sobre coronavírus

Aprovados projetos que tipificam o stalking como crime ou contravenção penal

Witzel diz que 'quem desafiou vírus chora pelos mortos'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados