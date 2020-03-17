Witzel diz que 'quem desafiou vírus chora pelos mortos'

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), afirmou nesta terça-feira (17) que "quem desafiou o vírus está chorando pelos mortos".

A declaração, dada ao Bom Dia Rio da TV Globo, foi uma referência à explosão de mortes na Itália, de onde o governador afirma ter relatos de que idosos acima de 80 anos não recebem mais tratamento para que seja destinados aos mais novos.

"Não podemos permitir a irresponsabilidade das pessoas acharem que nós vamos passar por esse vírus sem passar por uma tragédia humana. É preciso dizer para as pessoas que quem desafiou o vírus está chorando pelos mortos", disse Witzel, que não comentou diretamente as atitudes recentes do presidente Jair Bolsonaro.