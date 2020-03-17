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Coronavírus

Witzel diz que 'quem desafiou vírus chora pelos mortos'

A fala foi do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), ao vivo nesta terça-feira (17), em referência à explosão de mortes na Itália

Publicado em 17 de Março de 2020 às 15:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 15:48
O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), afirmou nesta terça-feira (17) que "quem desafiou o vírus está chorando pelos mortos".
A declaração, dada ao Bom Dia Rio da TV Globo, foi uma referência à explosão de mortes na Itália, de onde o governador afirma ter relatos de que idosos acima de 80 anos não recebem mais tratamento para que seja destinados aos mais novos.

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"Não podemos permitir a irresponsabilidade das pessoas acharem que nós vamos passar por esse vírus sem passar por uma tragédia humana. É preciso dizer para as pessoas que quem desafiou o vírus está chorando pelos mortos", disse Witzel, que não comentou diretamente as atitudes recentes do presidente Jair Bolsonaro.
O estado determinou o fechamento de pontos turísticos, cinemas, teatro,e a redução na lotação de transportes públicos.

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