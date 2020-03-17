Witzel diz que Crivella nem tem falado com ele sobre coronavírus

O governador do Rio , Wilson Witzel (PSC), afirmou, nesta terça-feira (17), que o prefeito da capital, Marcelo Crivella (Republicanos), nem sequer tem falado com ele sobre ações conjuntas para contenção dos avanços do coronavírus

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil | Arquivo

"O prefeito do Rio sequer tem falado comigo. Assim fica difícil uma ação coordenada" Wilson Witzel - Governador do Rio

Crivella, por sua vez, diz haver parceria entre estado e município. Segundo ele, este é um momento de união, não de disputas.

Em entrevista à rádio CBN, Witzel lamentou a ausência de Crivella na reunião com prefeitos da região metropolitana, realizada na tarde de segunda-feira (16), no jardim de inverno do Palácio Guanabara.

Witzel afirma ter convidado Crivella para a reunião, mas sem obter resposta. O governador fez esse relato ao ser questionado sobre a abertura de lojas em shoppings e centros comercias, à revelia de recomendação expressa em decreto estadual. Em resposta, Witzel disse que é o prefeito que tem poder de cassação de alvarás de funcionamento de lojas que descumpram essa orientação.

RESPOSTA DE CRIVELLA

Em resposta, Crivella alegou não ter participado da reunião com os demais prefeitos da região metropolitana devido a outros compromissos, incluindo uma agenda com representantes do governo federal.