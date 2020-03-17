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Rio

Witzel diz que Crivella nem tem falado com ele sobre coronavírus

O governador do Rio, Wilson Witzel (PSC), reclamou do prefeito da cidade, Marcelo Crivella (Republicanos): 'Assim fica difícil uma ação coordenada'

Publicado em 17 de Março de 2020 às 15:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 15:01
O governador do Rio, Wilson Witzel (PSC), afirmou, nesta terça-feira (17), que o prefeito da capital, Marcelo Crivella (Republicanos), nem sequer tem falado com ele sobre ações conjuntas para contenção dos avanços do coronavírus.
O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil | Arquivo
"O prefeito do Rio sequer tem falado comigo. Assim fica difícil uma ação coordenada"
Wilson Witzel - Governador do Rio
Crivella, por sua vez, diz haver parceria entre estado e município. Segundo ele, este é um momento de união, não de disputas.
Em entrevista à rádio CBN, Witzel lamentou a ausência de Crivella na reunião com prefeitos da região metropolitana, realizada na tarde de segunda-feira (16), no jardim de inverno do Palácio Guanabara.
Witzel afirma ter convidado Crivella para a reunião, mas sem obter resposta. O governador fez esse relato ao ser questionado sobre a abertura de lojas em shoppings e centros comercias, à revelia de recomendação expressa em decreto estadual. Em resposta, Witzel disse que é o prefeito que tem poder de cassação de alvarás de funcionamento de lojas que descumpram essa orientação.

RESPOSTA DE CRIVELLA

Em resposta, Crivella alegou não ter participado da reunião com os demais prefeitos da região metropolitana devido a outros compromissos, incluindo uma agenda com representantes do governo federal.
O prefeito do Rio disse, no entanto, que no, fim da tarde de segunda, a secretária municipal de Saúde, Ana Beatriz Busch, e o secretário estadual, Edmar Santos, discutiram ações conjuntas. Entre os exemplos de parceria, Crivella citou o pedido do governo do Estado para uso da estrutura do parque olímpico para atendimento de pacientes, caso necessário.

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