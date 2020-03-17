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Medida de segurança

Gol suspende voos internacionais até 30 de junho em razão do coronavírus

A companhia aérea vai reduzir de 90% a 95% a oferta de voos internacionais. Em voos domésticos, a redução será de 50% a 60%

Publicado em 17 de Março de 2020 às 14:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 14:49
medida, segundo a empresa, visa adequar as operações ao novo cenário de pandemia  Crédito: Divulgação/ Gol Linhas Aéreas
A Gol anunciou nesta terça-feira, 17, a suspensão dos voos para o exterior até 30 de junho. A medida, segundo a empresa, visa adequar as operações ao novo cenário de demandas por transporte aéreo em meio à pandemia de coronavírus.
A companhia afirma ainda que está acatando as restrições de viagem impostas pelas autoridades dos países nos quais opera, na América do Sul, na América Central e no Caribe, além de recomendações das autoridades dos Estados Unidos.
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As operações no mercado doméstico também serão reduzidas. A previsão é de um corte de 50% a 60% da malha aérea. No total, entre operações nacionais e internacionais, a companhia espera diminuir entre 60% e 70% suas operações até meados de junho.
"A Gol acompanha de perto as recomendações dos órgãos responsáveis não só com relação à saúde e bem-estar de quem a escolhe para voar, mas também ligadas à flexibilização das políticas de remarcação e cancelamento de viagens nacionais e internacionais", afirma a companhia em nota.

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