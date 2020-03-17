Gol suspende voos internacionais até 30 de junho em razão do coronavírus

medida, segundo a empresa, visa adequar as operações ao novo cenário de pandemia Crédito: Divulgação/ Gol Linhas Aéreas

A Gol anunciou nesta terça-feira, 17, a suspensão dos voos para o exterior até 30 de junho. A medida, segundo a empresa, visa adequar as operações ao novo cenário de demandas por transporte aéreo em meio à pandemia de coronavírus.

A companhia afirma ainda que está acatando as restrições de viagem impostas pelas autoridades dos países nos quais opera, na América do Sul, na América Central e no Caribe, além de recomendações das autoridades dos Estados Unidos.

As operações no mercado doméstico também serão reduzidas. A previsão é de um corte de 50% a 60% da malha aérea. No total, entre operações nacionais e internacionais, a companhia espera diminuir entre 60% e 70% suas operações até meados de junho.