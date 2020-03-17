Bolsonaro insiste em minimizar coronavírus e critica governadores

Jair Bolsonaro é presidente do Brasil Crédito: Carolina Antunes/PR

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a afirmar, nesta terça-feira (17), que existe uma "histeria" em relação à crise do novo coronavírus e disse que medidas adotadas por governadores para conter o Covid-19 vão prejudicar muito a economia.

Ele também afirmou que deve fazer uma "festinha tradicional" para comemorar, no próximo dia 21, seu aniversário de 65 anos. Sua esposa, Michelle Bolsonaro, faz aniversário no dia seguinte.

"Esse vírus trouxe uma certa histeria. Tem alguns governadores, no meu entender, posso até estar errado, que estão tomando medidas que vão prejudicar e muito a nossa economia", declarou o presidente, numa entrevista à rádio Super Tupi.

"A vida continua, não tem que ter histeria. Não é porque tem uma aglomeração de pessoas aqui e acolá esporadicamente [que] tem que ser atacado exatamente isso. [É] tirar a histeria. Agora, o que acontece? Prejudica", acrescentou.