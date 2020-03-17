Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro insiste em minimizar coronavírus e critica governadores
Pandemia

Bolsonaro insiste em minimizar coronavírus e critica governadores

Presidente voltou a dizer que há uma histeria com a doença e disse que fará uma 'festinha' em seu aniversario: 'A vida continua'

Publicado em 17 de Março de 2020 às 13:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 13:14
Jair Bolsonaro é presidente do Brasil Crédito: Carolina Antunes/PR
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a afirmar, nesta terça-feira (17), que existe uma "histeria" em relação à crise do novo coronavírus e disse que medidas adotadas por governadores para conter o Covid-19 vão prejudicar muito a economia.
Ele também afirmou que deve fazer uma "festinha tradicional" para comemorar, no próximo dia 21, seu aniversário de 65 anos. Sua esposa, Michelle Bolsonaro, faz aniversário no dia seguinte.

Veja Também

Bolsonaro deveria ter cumprimentado manifestantes? Leitores opinam

Bolsonaro faz novo teste de coronavírus e resultado pode sair nesta terça

"Esse vírus trouxe uma certa histeria. Tem alguns governadores, no meu entender, posso até estar errado, que estão tomando medidas que vão prejudicar e muito a nossa economia", declarou o presidente, numa entrevista à rádio Super Tupi.
"A vida continua, não tem que ter histeria. Não é porque tem uma aglomeração de pessoas aqui e acolá esporadicamente [que] tem que ser atacado exatamente isso. [É] tirar a histeria. Agora, o que acontece? Prejudica", acrescentou.
Uma das recomendações dadas por especialistas para conter a contaminação do vírus é evitar aglomerações.

Veja Também

Como chefe de Estado, Bolsonaro foge ao seu papel ao inflamar protestos

Bolsonaro usa humorista para evitar responder sobre PIB fraco

Quem sai perdendo na briga entre Bolsonaro e outros Poderes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Árbitro erra ao não marcar falta de Neymar em gol sobre o Fluminense
Suspeito tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e reagiu à abordagem, segundo a PM
Jovem morre em confronto com a PM durante cumprimento de mandado de prisão em Jaguaré
Imagem de destaque
Após alerta de tsunami, Japão adverte para novos terremotos de grande magnitude nos próximos dias

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados