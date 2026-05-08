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Mutirão de emprego oferece 380 vagas no sul do ES neste sábado (9)

O atendimento aos candidatos ocorrerá das 9h às 12h, na Unidade de Educação Profissional do Senac

Publicado em 08 de Maio de 2026 às 16:34

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

08 mai 2026 às 16:34
Carteira de trabalho digital
Carteira de trabalho digital Marcelo Camargo/Agência Brasil

Um mutirão de emprego no sul do Espírito Santo vai oferecer mais de 380 vagas para quem deseja trabalhar com carteira assinada. O evento será realizado neste sábado (9), em Cachoeiro de Itapemirim, por meio do Programa Emprega Senac.


O atendimento aos candidatos ocorrerá das 9h às 12h, na Unidade de Educação Profissional da instituição na cidade, localizada na Avenida Jones dos Santos Neves, nº 253, no bairro Santo Antônio.


Os interessados em participar do mutirão podem se inscrever por meio de um formulário on-lineTambém será necessário apresentar documento com CPF ou documento com foto e, preferencialmente, currículo impresso.


Além das entrevistas, os participantes participarão de um workshop de preparação para entrevistas de emprego, com orientações sobre postura profissional e dicas para elaboração de currículos.


O mutirão de emprego do Senac é organizado em parceria com a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (Semcit), e a agência do Sistema Nacional de Emprego (Sine). A iniciativa faz parte da programação da Semana S do Comércio no Senac de Cachoeiro, que acontece de 9 a 16 de maio.


A instituição confirmou a participação de seis empresas: Frigolima Supermercados, Padaria Top, Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa), Uniaves e Abra RH (Recrutamento & Seleção). Juntas, as organizações somam 118 oportunidades. Já o Sine de Cachoeiro fará o encaminhamento para outras 265 vagas.

Confira as vagas

Frigolima Supermercados (21 vagas)

Açougueiro

Atendente

Auxiliar de produção

Caixa

Confeiteira

Conferente

Fiscal de prevenção e perda

Motorista

Operador de loja

Padaria Top (15 vagas)

Açougueiro

Ajudante de padeiro

Ajudante de salgadeiro

Atendente

Auxiliar administrativo

Operador de caixa

Hifa (21 vagas)

Auxiliar de almoxarife

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de farmácia

Auxiliar de serviços gerais

Auxiliar financeiro

Motorista

Pedreiro

Recepcionista

Secretária

Técnico de laboratório

Uniaves (42 vagas)

Assistente de pesquisa e desenvolvimento/P&D (Superior em Engenharia de Produção)

Auxiliar industrial

Eletricista de manutenção industrial

Mecânico de manutenção industrial

Operador de sala de máquinas I (temporária)

Técnico de enfermagem (temporária)

Técnico de segurança do trabalho

Tratorista: 1

Abra RH (19 vagas)

Auxiliar de cozinha

Banco de Talentos Estágio

Banco de Talentos Operacional

Banco de Talentos Abra RH

Banco de Talentos Área Administrativa

Banco de Talentos Comércio

Banco de Talentos Mármore

Estoquista

Manicure

Operador de ponte rolante

Operador de caixa

Polidor

Resinador

Secretária administrativa

Vendedor mercado interno

Vendedor

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Encaminhamento para 265 vagas

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