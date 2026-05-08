Mutirão de emprego oferece 380 vagas no sul do ES neste sábado (9)

Um mutirão de emprego no sul do Espírito Santo vai oferecer mais de 380 vagas para quem deseja trabalhar com carteira assinada. O evento será realizado neste sábado (9), em Cachoeiro de Itapemirim, por meio do Programa Emprega Senac.
O atendimento aos candidatos ocorrerá das 9h às 12h, na Unidade de Educação Profissional da instituição na cidade, localizada na Avenida Jones dos Santos Neves, nº 253, no bairro Santo Antônio.
Os interessados em participar do mutirão podem se inscrever por meio de um formulário on-line. Também será necessário apresentar documento com CPF ou documento com foto e, preferencialmente, currículo impresso.
Além das entrevistas, os participantes participarão de um workshop de preparação para entrevistas de emprego, com orientações sobre postura profissional e dicas para elaboração de currículos.
O mutirão de emprego do Senac é organizado em parceria com a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (Semcit), e a agência do Sistema Nacional de Emprego (Sine). A iniciativa faz parte da programação da Semana S do Comércio no Senac de Cachoeiro, que acontece de 9 a 16 de maio.
A instituição confirmou a participação de seis empresas: Frigolima Supermercados, Padaria Top, Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa), Uniaves e Abra RH (Recrutamento & Seleção). Juntas, as organizações somam 118 oportunidades. Já o Sine de Cachoeiro fará o encaminhamento para outras 265 vagas.
Confira as vagas
Frigolima Supermercados (21 vagas)
Açougueiro
Atendente
Auxiliar de produção
Caixa
Confeiteira
Conferente
Fiscal de prevenção e perda
Motorista
Operador de loja
Padaria Top (15 vagas)
Açougueiro
Ajudante de padeiro
Ajudante de salgadeiro
Atendente
Auxiliar administrativo
Operador de caixa
Hifa (21 vagas)
Auxiliar de almoxarife
Auxiliar de cozinha
Auxiliar de farmácia
Auxiliar de serviços gerais
Auxiliar financeiro
Motorista
Pedreiro
Recepcionista
Secretária
Técnico de laboratório
Uniaves (42 vagas)
Assistente de pesquisa e desenvolvimento/P&D (Superior em Engenharia de Produção)
Auxiliar industrial
Eletricista de manutenção industrial
Mecânico de manutenção industrial
Operador de sala de máquinas I (temporária)
Técnico de enfermagem (temporária)
Técnico de segurança do trabalho
Tratorista: 1
Abra RH (19 vagas)
Auxiliar de cozinha
Banco de Talentos Estágio
Banco de Talentos Operacional
Banco de Talentos Abra RH
Banco de Talentos Área Administrativa
Banco de Talentos Comércio
Banco de Talentos Mármore
Estoquista
Manicure
Operador de ponte rolante
Operador de caixa
Polidor
Resinador
Secretária administrativa
Vendedor mercado interno
Vendedor
Sine de Cachoeiro de Itapemirim
Encaminhamento para 265 vagas
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