Mutirão de emprego oferece 380 vagas no sul do ES neste sábado (9)

Um mutirão de emprego no sul do Espírito Santo vai oferecer mais de 380 vagas para quem deseja trabalhar com carteira assinada. O evento será realizado neste sábado (9), em Cachoeiro de Itapemirim, por meio do Programa Emprega Senac.





O atendimento aos candidatos ocorrerá das 9h às 12h, na Unidade de Educação Profissional da instituição na cidade, localizada na Avenida Jones dos Santos Neves, nº 253, no bairro Santo Antônio.





Os interessados em participar do mutirão podem se inscrever por meio de um formulário on-line. Também será necessário apresentar documento com CPF ou documento com foto e, preferencialmente, currículo impresso.