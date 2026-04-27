Nova loja do Supermercado BH vai abrir 120 vagas de emprego no ES

A nova loja da rede de Supermercados BH no Espírito Santo vai gerar 120 vagas de emprego em diversas áreas. A unidade vai funcionar no antigo parque gráfico do jornal A Gazeta, em Monte Belo, Vitória. A previsão é de que a unidade entre em funcionamento no primeiro semestre de 2026.
A contratação dos novos colaboradores deve começar nos próximos dias, com chances para cargos como:
Operador(a) de caixa
Repositor(a)
Auxiliar de loja
Auxiliar de limpeza
Açougueiro
Auxiliar de Padaria e Frios
Fiscal de Loja.
De acordo com a rede de supermercados, não é necessário ter experiência. As vagas são destinadas a profissionais a partir de 17 anos, pessoas com 50 anos ou mais e pessoas com deficiência (PcD).
A empresa oferece plano de saúde e odontológico, auxílio-alimentação, presença premiada, parceria com farmácias e faculdades, além de seguro de vida.
Como se inscrever
Os interessados podem se cadastrar pelo site vagas.supermercadosbh.com.br/ ou enviar o currículo pelo WhatsApp: (27) 99670-7855.
Quem preferir pode comparecer diretamente ao RH do supermercado, localizado na Av. Eldes Scherrer Souza, nº 2.400, Serra, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.