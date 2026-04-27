Nova loja do Supermercado BH vai abrir 120 vagas de emprego no ES

De acordo com a rede de supermercados, não é necessário ter experiência. As vagas são destinadas a profissionais a partir de 17 anos, pessoas com 50 anos ou mais e pessoas com deficiência (PcD).





A empresa oferece plano de saúde e odontológico, auxílio-alimentação, presença premiada, parceria com farmácias e faculdades, além de seguro de vida.