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Oportunidade

Nova loja do Supermercado BH vai abrir 120 vagas de emprego no ES

Unidade vai funcionar no antigo parque gráfico do jornal A Gazeta, em Monte Belo, Vitória

Publicado em 27 de Abril de 2026 às 14:52

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

27 abr 2026 às 14:52
Prédio do antigo parque gráfico de A Gazeta
Prédio do antigo parque gráfico de A Gazeta, em Monte Belo, Vitória Lucieny Araújo / Arquivo TV Gazeta

A nova loja da rede de Supermercados BH no Espírito Santo vai gerar 120 vagas de emprego em diversas áreas. A unidade vai funcionar no antigo parque gráfico do jornal A Gazeta, em Monte Belo, Vitória. A previsão é de que a unidade entre em funcionamento no primeiro semestre de 2026. 

A contratação dos novos colaboradores deve começar nos próximos dias, com chances para cargos como:

  • Operador(a) de caixa

  • Repositor(a)

  • Auxiliar de loja

  • Auxiliar de limpeza

  • Açougueiro

  • Auxiliar de Padaria e Frios

  • Fiscal de Loja.

De acordo com a rede de supermercados, não é necessário ter experiência. As vagas são destinadas a profissionais a partir de 17 anos, pessoas com 50 anos ou mais e pessoas com deficiência (PcD).


A empresa oferece plano de saúde e odontológico, auxílio-alimentação, presença premiada, parceria com farmácias e faculdades, além de seguro de vida.

Como se inscrever

Os interessados podem se cadastrar pelo site vagas.supermercadosbh.com.br/ ou enviar o currículo pelo WhatsApp: (27) 99670-7855.


Quem preferir pode comparecer diretamente ao RH do supermercado, localizado na Av. Eldes Scherrer Souza, nº 2.400, Serra, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

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