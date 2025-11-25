Rede Gazeta fecha acordo com BH e parque gráfico dará lugar a supermercado

Prédio do antigo parque gráfico de A Gazeta, em Monte Belo, Vitória. Crédito: Lucieny Araújo / Arquivo TV Gazeta

A Rede Gazeta e a rede Supermercados BH entraram em acordo e um supermercado será construído no antigo parque gráfico do jornal A Gazeta, em Monte Belo, Vitória. A nova loja deve ter 2 mil m² de área de venda e 100 vagas de estacionamento. O projeto ainda não está fechado porque ainda está sob análise dos técnicos da Prefeitura de Vitória. O objetivo do BH é abrir as portas da nova unidade até maio de 2026.

O acordo fechado é de aluguel, o prédio, construído no final da década de 1990 e que, até 2019, rodou as mais diversas publicações de A Gazeta, segue sendo da Rede Gazeta. Trata-se de um passo importante do BH para ganhar espaço na região central de Vitória, local com poucos imóveis capazes de comportar operações deste tamanho. O supermercado de Monte Belo será o 47º do grupo mineiro no Espírito Santo, onde está desde julho de 2023, quando comprou o EPA. Até maio do ano que vem, serão inauguradas seis lojas: Viana, Anchieta, Vila Capixaba, Itacibá e Novo Horizonte.

Com atuação no Espírito Santo e Minas Gerais, o BH possui mais de 300 lojas e um faturamento que, em 2024, ficou em R$ 21,2 bilhões, o quarto maior do Brasil de acordo com a Associação Brasileira de Supermercados. O grupo possui mais de 40 mil funcionários.

