ES tem mais de 5.440 vagas de emprego nesta segunda-feira (27)

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 5.445 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (27). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.
As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.
CONFIRA AS VAGAS
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar o processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
Vagas: 1001, sendo 68 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para analista de frotas, assistente administrativo, motoboy, armazenista, analista de TI, frentista, vendedora, auxiliar de limpeza, entre outros postos. Veja as vagas.
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h
Vagas: 962. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de obras, alimentador de produção, atendente de lojas, auxiliar de logística, chefe de seção de expedição, montador de paletes, técnico em fibras ópticas, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.
Vagas: 1.121. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga de mercadoria, assistente administrativo, atendente de clínica médica, atendente de telemarketing, copeiro, empregado doméstico, engenheiro civil, operador de caixa, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
Vagas: 705. Há oportunidades para ajudante de cozinha, ajudante de pizzaiolo, analista fiscal, assistente de vendas, auxiliar contábil, auxiliar de logística, bombeiro hidráulico, costureiro de máquinas industriais, motorista carreteiro, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
Vagas: 101. Há oportunidades para auxiliar de costura, cozinheiro de restaurante, cozinheiro em geral, motorista entregador, repositor de supermercado, lavador de automóveis, entre outras chances. Para verificar as oportunidades do Sine de Vitória, é necessário utilizar o filtro disponível na página. Veja as vagas.
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
Vagas: 21. Há oportunidades para assistente administrativo, garçom, técnico de automação, topógrafo, bombeiro civil, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Rua Costa Pereira, 90, Centro.
Vagas: 296. Há oportunidades para acabador de granito, alimentador de linha de produção, atendente de balcão, banho e tosa de animais domésticos, cenotécnico, escrevente auxiliar, operador de ponte rolante, entre outros postos. Veja as vagas.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel, nº 1489, Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.
Vagas: 231. Há oportunidades para agente de pátio, armador de ferragens na construção civil, conferente de controle de produção, estivador, operador de caixa, operador de guindaste, padeiro, operador de tratamento de calda na refinação de açúcar, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua José Coutinho da Rocha, nº 140, bairro Vila Rica, das 8 às 17 horas.
Vagas: 139. Há oportunidades para ajudante florestal, auxiliar de obras civis, esmerilador temporário, mecânico de máquinas, operador de retroescavadeira, pintor jatista, soldador, trabalhador rural, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.
Vagas: 283. Há oportunidades para agente de serviços, ajudante de aterro, atendente florista, auxiliar de instalação, caixa de loja, carpinteiro, motorista de distribuição, operador de depósito, soldador, técnico de planejamento, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Avenida José Tozzi, nº2616, Bairro Boa Vista.
Vagas: 398 Há oportunidades para auxiliar administrativo, auxiliar de depósito, auxiliar de instalador de forro, ajudante de obras, ajudante florestal, copeiro, embalador, eletricista, operador de máquinas, pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Como se candidatar: os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.
Vagas: 98. Há oportunidades para ajudante de motorista, atendente de clínica médica, auxiliar de serviços de produção, coletor de resinas, churrasqueiro, estoquista, operador de máquina, operador de prensa, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE COLATINA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.
Vagas: 17. Há oportunidades para auxiliar de corte, ajudante de eletricista, eletricista, instalador de equipamentos, de comunicação, motorista de caminhão, vendedor interno, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE NOVA VENÉCIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.
Vagas: 68. Há oportunidades para agente funerário, atendente, correspondente bancário, consultor de RH, eletricista de manutenção, empregada doméstica, operador volante, técnico em automação industrial, entre outras chances. Veja as vagas.