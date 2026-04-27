ES tem mais de 5.440 vagas de emprego nesta segunda-feira (27)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar o processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.





Vagas: 1001, sendo 68 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para analista de frotas, assistente administrativo, motoboy, armazenista, analista de TI, frentista, vendedora, auxiliar de limpeza, entre outros postos. Veja as vagas.