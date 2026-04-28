Heliponto da Rodoviária de Vitória é reativado para pousos noturnos do Notaer

O heliponto da Rodoviária de Vitória voltou a receber pousos noturnos após a recuperação do sistema de iluminação, que havia sido danificado por atos de vandalismo. A reativação do espaço é considerada essencial para operações de resgate e transporte aeromédico realizadas pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer).





De acordo com informações do governo do Estado, a necessidade de retomar os pousos noturnos, principalmente em atendimentos a pacientes e ocorrências de acidentes, levou o Notaer a solicitar apoio da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) para a recuperação do local.





Antes da intervenção, as equipes estavam impedidas de utilizar o heliponto durante a noite devido à falta de visibilidade, causada pelo dano nos equipamentos de iluminação. Os reparos foram realizados pela equipe de manutenção da Gerência de Terminal Rodoviário (Getro). A recuperação foi feita sem custos adicionais, utilizando apenas recursos já disponíveis no setor.





O retorno das atividades noturnas ocorreu no dia 14 de abril. Ainda conforme a companhia, o heliponto deve passar por novas adaptações e melhorias, incluindo medidas para reforçar a vigilância do espaço e evitar novos atos de depredação.