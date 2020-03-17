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Quadro infeccioso

Decano do Supremo, Celso de Mello é internado em hospital de São Paulo

'A patologia não tem relação com a cirurgia a que o ministro foi submetido em janeiro passado nem com o novo coronavírus', informou a assessoria de Celso de Mello

Publicado em 17 de Março de 2020 às 19:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 19:22
O ministro Celso de Mello Crédito: Agência Brasil

O decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello, se encontra internado nesta terça-feira (17) em hospital em São Paulo em razão de um quadro infeccioso, informou o gabinete do ministro em nota.

"A patologia não tem relação com a cirurgia a que o ministro foi submetido em janeiro passado nem com o novo coronavírus", informou a assessoria de Celso de Mello.
Segundo o gabinete, a licença médica do decano que acabaria na próxima quinta-feira, 19, foi renovada até o dia 30 de março. Ainda não há previsão de alta.

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Celso de Mello se submeteu a uma cirurgia no quadril no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, em janeiro deste ano. Segundo o jornal O Estado de S.Paulo apurou à época, o decano havia dito a interlocutores que pagaria a cirurgia do próprio bolso. A saúde do ministro estava fragilizada e ele tem dependido de cadeira de rodas para chegar ao plenário das sessões do Supremo.
Decano do Supremo, Celso de Mello completa 75 anos em 1º de novembro deste ano, idade em que é aposentado compulsoriamente e uma nova vaga na Corte é aberta.
A ausência do ministro deve afetar julgamentos do tribunal, como a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro ao condenar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no caso do tríplex do Guarujá. A defesa de Lula questiona a atuação do ministro enquanto julgou o seu processo, em Curitiba.
Ministros do STF defendem que a discussão seja feita com a composição completa da 2ª Turma da Corte - o voto de Celso é considerado decisivo para a definição do placar.

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