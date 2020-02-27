Faltando pouco mais de um mês para encerrar o prazo do saque imediato do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mais de 760 mil trabalhadores no Espírito Santo ainda não retiraram o dinheiro de suas contas. Os trabalhadores têm até o dia 31 de março para realizar os saques de até R$ 500 por conta, ativa ou inativa, ou de até R$ 998 para quem tinha um salário mínimo na conta até julho de 2019.
Ao todo, 1,98 milhão de pessoas no Espírito Santo têm direito ao saque de R$ 699,9 milhões em recursos do FGTS. Até esta quinta-feira (27), mais de 1,22 milhão de trabalhadores retiraram o dinheiro da conta, o que totalizou R$ 550,4 milhões.
De acordo com a Caixa, em todo o Brasil, mais de 8 milhões de pessoas podem receber os recursos. Cada trabalhador pode sacar até R$ 500 reais por conta que tiver. Podem retirar R$ 998 os trabalhadores que tinham até um salário mínimo depositado até 24 de julho de 2019, data em que foi publicada a medida provisória que liberou os saques.
COMO SACAR O FGTS
É possível fazer o saque com o cartão cidadão e a senha. Os trabalhadores podem optar pelo saque nos terminais de autoatendimento, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou agências.
Para quem só tem a senha cidadão, o saque pode ser realizado nos terminais de autoatendimento da Caixa ou nas casas lotéricas com a apresentação do documento de identidade. Já quem não possui cartão nem senha precisa fazer o saque na boca do caixa.
Quando o saldo das contas de FGTS for de até R$ 100, o saque é realizado de forma simplificada nas casas lotéricas, apenas com o número do NIS ou CPF e o documento de identidade.
760 mil trabalhadores no ES ainda não fizeram saque imediato do FGTS
CAIXA TEM 0800 PARA TIRAR DÚVIDAS
As dúvidas sobre valores e direito ao saque podem ser consultadas no app FGTS (disponível para iOS e Android), pelo site fgts.caixa.gov.br ou pelo telefone de atendimento exclusivo 0800 724 2019, disponível 24 horas por dia.