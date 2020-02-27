760 mil trabalhadores no ES ainda não fizeram saque imediato do FGTS

Aplicativo do FGTS: reta final do calendário de saques Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

R$ 500 por conta, ativa ou inativa, ou de até R$ 998 para quem tinha um salário mínimo na conta até julho de 2019. Faltando pouco mais de um mês para encerrar o prazo do saque imediato do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) , mais de 760 mil trabalhadores no Espírito Santo ainda não retiraram o dinheiro de suas contas. Os trabalhadores têm até o dia 31 de março para realizar os saques de atépor conta, ativa ou inativa, ou de atépara quem tinha um salário mínimo na conta até julho de 2019.

Ao todo, 1,98 milhão de pessoas no Espírito Santo têm direito ao saque de R$ 699,9 milhões em recursos do FGTS. Até esta quinta-feira (27), mais de 1,22 milhão de trabalhadores retiraram o dinheiro da conta, o que totalizou R$ 550,4 milhões.

De acordo com a Caixa, em todo o Brasil, mais de 8 milhões de pessoas podem receber os recursos. Cada trabalhador pode sacar até R$ 500 reais por conta que tiver. Podem retirar R$ 998 os trabalhadores que tinham até um salário mínimo depositado até 24 de julho de 2019, data em que foi publicada a medida provisória que liberou os saques.

COMO SACAR O FGTS

É possível fazer o saque com o cartão cidadão e a senha. Os trabalhadores podem optar pelo saque nos terminais de autoatendimento, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou agências.

Para quem só tem a senha cidadão, o saque pode ser realizado nos terminais de autoatendimento da Caixa ou nas casas lotéricas com a apresentação do documento de identidade. Já quem não possui cartão nem senha precisa fazer o saque na boca do caixa.

Quando o saldo das contas de FGTS for de até R$ 100, o saque é realizado de forma simplificada nas casas lotéricas, apenas com o número do NIS ou CPF e o documento de identidade.

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CAIXA TEM 0800 PARA TIRAR DÚVIDAS