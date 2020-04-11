Coronavírus: sobe de 3 para 8 o número de mortes em investigação no ES

A Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) investiga oito mortes com suspeitas de coronavírus. O número quase triplicou, já que nesta sexta-feira (10) eram três os óbitos em investigação. A informação consta no último boletim divulgado na noite deste sábado (11). Até o momento, nove mortes pela doença foram confirmadas.
O número de casos de Covid-19 no Estado chegou a 383 neste sábado, sendo 34 novos registros. Do total de casos confirmados, 41 pacientes já estão curados, 268 estão em isolamento residencial e 65 estão internados. Entre os internados, 43 estão em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).
Segundo o subsecretário de Vigilância em Saúde da Sesa, Luiz Carlos Reblin, 22 municípios do Estado têm pelo menos um caso confirmado do novo coronavírus. No boletim deste sábado, a cidade de São José do Calçado entrou nessa estatística após ter o primeiro registro da doença.
A partir da próxima segunda-feira (13), a secretaria também vai divulgar os casos por bairros, como já havia adiantado o governador Renato Casagrande.