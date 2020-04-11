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Em 24 horas

Coronavírus: sobe de 3 para 8 o número de mortes em investigação no ES

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, 34 novos casos de coronavírus foram registrados. Agora, são 383 pessoas infectadas no Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2020 às 20:26

Publicado em 11 de Abril de 2020 às 20:26

Pessoas com síndrome gripal devem ficar isoladas por 14 dias, mesmo sem diagnóstico de coronavírus
Pessoas com síndrome gripal devem ficar isoladas por 14 dias, mesmo sem diagnóstico de coronavírus Crédito: Mohamed Hassan/Pixabay
A Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) investiga oito mortes com suspeitas de coronavírus. O número quase triplicou, já que nesta sexta-feira (10) eram três os óbitos em investigação. A informação consta no último boletim divulgado na noite deste sábado (11). Até o momento, nove mortes pela doença foram confirmadas.
O número de casos de Covid-19 no Estado chegou a 383 neste sábado, sendo 34 novos registros. Do total de casos confirmados, 41 pacientes já estão curados, 268 estão em isolamento residencial e 65 estão internados. Entre os internados, 43 estão em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

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Segundo o subsecretário de Vigilância em Saúde da Sesa, Luiz Carlos Reblin, 22 municípios do Estado têm pelo menos um caso confirmado do novo coronavírus. No boletim deste sábado, a cidade de São José do Calçado entrou nessa estatística após ter o primeiro registro da doença.
A partir da próxima segunda-feira (13), a secretaria também vai divulgar os casos por bairros, como já havia adiantado o governador Renato Casagrande.

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