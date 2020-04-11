Enfermeiros monitoram diariamente trabalhadores isolados em hotel no ES

FPSO Capixaba, da Petrobras, que produz e armazena petróleo no campo de Cachalote, no Parque das Baleias Crédito: Agência Petrobras

Os trabalhadores da plataforma de produção de petróleo e gás no Espírito Santo que teve casos de Covid-19 identificados e estão isolados em hotéis da Grande Vitória são monitorados diariamente por equipes de enfermeiros e técnicos de enfermagem contratados pelas empresa SBM. A informação é da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) . Ao todo, são 38 pessoas  31 com resultado positivo e sete negativo para a doença.

Na manhã deste sábado (11), autoridades da Sesa se reuniram com técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e das Vigilâncias Sanitárias Municipais de Vitória e Serra para definir estratégias de monitoramento dos profissionais da empresa, que presta serviços para a Petrobras e está com casos confirmados e suspeitos da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus

O total de trabalhadores na plataforma FPSO, que fica na Bacia de Campos, mas no litoral capixaba, é de 73 pessoas, sendo cinco capixabas  destes, três testaram positivo para a Covid-19 . Dos profissionais que testaram positivo para o novo coronavírus, um já estava devidamente notificado e os testes dos outros dois serão validados para, posteriormente, serem inseridos no painel de notificações do Estado.

Representando a Sesa, participaram da reunião deste sábado o subsecretário de Vigilância em Saúde da Sesa, Luiz Carlos Reblin, com o coordenador do Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde (CIEVS), Gilton Almada, e o chefe da Vigilância Sanitária Estadual, Juliano Mossa.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, até a manhã deste sábado, ao todo, entre os que estão na plataforma e os que estão em isolamento em hotéis na Grande Vitória, 55 funcionários testaram positivo e estão confirmados com a doença. Desses, 24 estão entre 34 profissionais que permaneciam na plataforma. Dez, que estão embarcados, tiveram testagem negativa.

Outros 31 infectados com a Covid-19 estão entre os 38 profissionais em isolamento em hotéis da Grande Vitória, sendo que em sete os testes deram negativos para a doença. Outro profissional com testagem positiva está internado em enfermaria em um hospital da Grande Vitória.

CONTROLE E ACOMPANHAMENTO

O coordenador do CIEVS, Gilton Almada, destacou que os casos da Covid-19 são de notificação compulsória e devem ser informados imediatamente no sistema, para que haja o devido controle e acompanhamento dos casos. "A notificação à Sesa não é apenas para contabilizarmos os números, mas é importante para que a Vigilância Sanitária vá ao local onde essa pessoa está para fazer toda a inspeção e orientação sobre os cuidados necessários", disse.

OS NÚMEROS NO ESTADO