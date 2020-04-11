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Plataforma no litoral capixaba

Enfermeiros monitoram diariamente trabalhadores isolados em hotel no ES

Dos 55 funcionários da empresa SBM, que presta serviços para a Petrobras que testaram positivo e estão confirmados com a Covid-19,  24 permaneciam na plataforma até a manhã deste sábado e outros 31 estavam em hotéis da Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2020 às 16:28

Publicado em 11 de Abril de 2020 às 16:28

FPSO Capixaba, da Petrobras, que produz e armazena petróleo no campo de Cachalote, no Parque das Baleias
FPSO Capixaba, da Petrobras, que produz e armazena petróleo no campo de Cachalote, no Parque das Baleias Crédito: Agência Petrobras
Os trabalhadores da plataforma de produção de petróleo e gás no Espírito Santo que teve casos de Covid-19 identificados e estão isolados em hotéis da Grande Vitória são monitorados diariamente por equipes de enfermeiros e técnicos de enfermagem contratados pelas empresa SBM. A informação é da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Ao todo, são 38 pessoas  31 com resultado positivo e sete negativo para a doença. 
Na manhã deste sábado (11), autoridades da Sesa se reuniram com técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e das Vigilâncias Sanitárias Municipais de Vitória e Serra para definir estratégias de monitoramento dos profissionais da empresa, que presta serviços para a Petrobras e está com casos confirmados e suspeitos da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus

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O total de trabalhadores na plataforma FPSO, que fica na Bacia de Campos, mas no litoral capixaba, é de 73 pessoas, sendo cinco capixabas  destes, três testaram positivo para a Covid-19. Dos profissionais que testaram positivo para o novo coronavírus, um já estava devidamente notificado e os testes dos outros dois serão validados para, posteriormente, serem inseridos no painel de notificações do Estado. 
Representando a Sesa, participaram da reunião deste sábado o subsecretário de Vigilância em Saúde da Sesa, Luiz Carlos Reblin, com o coordenador do Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde (CIEVS), Gilton Almada, e o chefe da Vigilância Sanitária Estadual, Juliano Mossa.
Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, até a manhã deste sábado, ao todo, entre os que estão na plataforma e os que estão em isolamento em hotéis na Grande Vitória, 55 funcionários testaram positivo e estão confirmados com a doença. Desses, 24 estão entre 34 profissionais que permaneciam na plataforma. Dez, que estão embarcados, tiveram testagem negativa.
Outros 31 infectados com a Covid-19 estão entre os 38 profissionais em isolamento em hotéis da Grande Vitória, sendo que em sete os testes deram negativos para a doença. Outro profissional com testagem positiva está internado em enfermaria em um hospital da Grande Vitória.

CONTROLE E ACOMPANHAMENTO

O coordenador do CIEVS, Gilton Almada, destacou que os casos da Covid-19 são de notificação compulsória e devem ser informados imediatamente no sistema, para que haja o devido controle e acompanhamento dos casos. "A notificação à Sesa não é apenas para contabilizarmos os números, mas é importante para que a Vigilância Sanitária vá ao local onde essa pessoa está para fazer toda a inspeção e orientação sobre os cuidados necessários", disse.

OS NÚMEROS NO ESTADO

Já chega a 349 o número de pessoas diagnosticadas com a Covid-19 no Espírito Santo. De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na noite de sexta-feira (10), 95 casos foram confirmados no Estado só nas últimas 48 horas.
Vila Velha é o município com maior número de casos, com 100 pessoas infectadas. O Estado também já registra nove mortes pela Covid-19: duas em Vitória, duas em Vila Velha, três na Serra, uma em Linhares e uma em São Mateus.

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