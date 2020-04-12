Coronavírus: 66% dos internados no ES estão na UTI

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou na noite deste sábado (11) o boletim atualizado de casos do novo coronavírus no Espírito Santo. No total, são 383 pessoas com confirmação da doença. Um dado que chama a atenção é o número de pacientes graves. Das 65 pessoas que precisaram de internação, 43 estão em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Ou seja, 66% do total de internados.
Nestas condições, o paciente exige maiores cuidados e auxílio de equipamentos, como o respirador. A Covid-19 pode levar à Síndrome Respiratória Aguda, um quadro considerado mais grave e mais letal.
Segundo o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, os 43 pacientes estão divididos em UTIs da rede pública e privada: - 22 estão em leitos do SUS, 17 em hospitais particulares e quatro em hospitais filantrópicos (com plano de saúde).
Além deles, outras 22 pessoas estão em leitos de enfermaria. Dos demais casos confirmados para o Covid-19, 41 pacientes já estão curados e 268 estão em isolamento residencial. Nove mortes foram confirmadas e oito seguem em investigação.