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Casos mais graves

Coronavírus: 66% dos internados no ES estão na UTI

Das 65 pessoas contaminadas que precisaram de internação, 43 estão em Unidades de Terapia Intensiva (UTI)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2020 às 21:25

Publicado em 11 de Abril de 2020 às 21:25

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV
Secretaria de Estado da Saúde divulgou na noite deste sábado (11) o boletim atualizado de casos do novo coronavírus no Espírito Santo. No total, são 383 pessoas com confirmação da doença. Um dado que chama a atenção é o número de pacientes graves. Das 65 pessoas que precisaram de internação, 43 estão em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Ou seja, 66% do total de internados.
Nestas condições, o paciente exige maiores cuidados e auxílio de equipamentos, como o respirador. A Covid-19 pode levar à Síndrome Respiratória Aguda, um  quadro considerado mais grave e mais letal.

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Segundo o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, os 43 pacientes estão divididos em UTIs da rede pública e privada: - 22 estão em leitos do SUS, 17 em hospitais particulares e quatro em hospitais filantrópicos (com plano de saúde).
Além deles, outras 22 pessoas estão em leitos de enfermaria. Dos demais casos confirmados para o Covid-19, 41 pacientes já estão curados e 268 estão em isolamento residencial. Nove mortes foram confirmadas e oito seguem em investigação.

OS NÚMEROS DO CORONAVÍRUS NO ESTADO

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