Coronavírus: 66% dos internados no ES estão na UTI

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV

Nestas condições, o paciente exige maiores cuidados e auxílio de equipamentos, como o respirador. A Covid-19 pode levar à Síndrome Respiratória Aguda, um quadro considerado mais grave e mais letal.



Segundo o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, os 43 pacientes estão divididos em UTIs da rede pública e privada: - 22 estão em leitos do SUS, 17 em hospitais particulares e quatro em hospitais filantrópicos (com plano de saúde).

Além deles, outras 22 pessoas estão em leitos de enfermaria. Dos demais casos confirmados para o Covid-19, 41 pacientes já estão curados e 268 estão em isolamento residencial. Nove mortes foram confirmadas e oito seguem em investigação.

OS NÚMEROS DO CORONAVÍRUS NO ESTADO