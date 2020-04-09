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Coronavírus

Prefeito de Cachoeiro confirma quarto caso de Covid-19 na cidade

A informação foi divulgada nas redes sociais do prefeito Victor Coelho na manhã desta quinta-feira (09)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2020 às 12:27

Publicado em 09 de Abril de 2020 às 12:27

Claudio Dos Santos Viana registrou o fim de tarde em Cachoeiro
Fim de tarde em Cachoeiro Crédito: Claudio Dos Santos Viana
O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, Victor Coelho, divulgou na manhã desta quinta-feira (09), em suas redes sociais, o quarto caso confirmado do novo coronavírus (Covid-19) na cidade.
Segundo a postagem, o caso ainda será divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), que informou na noite desta quinta-feira (08), mais dois casos confirmados no município. Até agora, são quatro casos. Victor Coelho diz que o momento é de alerta e pede que a população fique em casa em isolamento.
Prefeito de Cachoeiro confirma 4° caso de coronavírus na cidade
Prefeito de Cachoeiro confirma 4° caso de coronavírus na cidade Crédito: Reprodução/Instagram Victor Coelho
primeiro caso confirmado em Cachoeiro foi no dia 20 de março e o paciente já está curado. Até a noite desta quinta (08), 39 casos haviam sido descartados e outros nove estavam em investigação no município.

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