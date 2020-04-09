Prefeito de Cachoeiro confirma quarto caso de Covid-19 na cidade

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, Victor Coelho, divulgou na manhã desta quinta-feira (09), em suas redes sociais, o quarto caso confirmado do novo coronavírus (Covid-19) na cidade.
Segundo a postagem, o caso ainda será divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), que informou na noite desta quinta-feira (08), mais dois casos confirmados no município. Até agora, são quatro casos. Victor Coelho diz que o momento é de alerta e pede que a população fique em casa em isolamento.
O primeiro caso confirmado em Cachoeiro foi no dia 20 de março e o paciente já está curado. Até a noite desta quinta (08), 39 casos haviam sido descartados e outros nove estavam em investigação no município.