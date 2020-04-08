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Covid-19

Coronavírus no ES: Cachoeiro confirma dois novos casos em 24 horas

Os resultados positivos para a doença foram divulgados no início da noite desta quarta-feira (08) pela Secretaria de Estado da Saúde.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2020 às 19:46

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 19:46

Vista áerea de Cachoeiro de Itapemirim
Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação
O município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, confirmou dois novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os resultados positivos para a doença foram divulgados no início da noite desta quarta-feira (08) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Com os novos registros, o maior município da região Sul do Estado contabiliza três casos da Covid-19. O primeiro caso foi confirmado no dia 20 de março e o paciente já está curado. A informação foi confirmada pelo prefeito no dia 31 de março.
> CORONAVÍRUS| A cobertura completa.
Ainda segundo o último boletim da Sesa, Cachoeiro tem 39 casos descartados e 9 sob investigação. A prefeitura reforçou a importância do isolamento social e pede que as pessoas evitem aglomerações. 

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