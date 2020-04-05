Após notificação do MPES, prefeito de Cachoeiro limita comércio

Comércio fechado em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: TV Gazeta Sul

O último decreto, publicado na sexta (03) no diário oficial do município, permitia que todo o tipo de comércio funcionasse em regime de entrega e de retirada de produtos, e algumas atividades foram liberadas para realizar atendimento ao público, observando o limite de 40% de capacidade dos estabelecimentos e outras determinações. As medidas valeriam até o dia 12, para reduzir a circulação de pessoas e evitar transmissão do novo coronavírus

Porém, uma notificação do MPES no sábado (04) recomendou que estas medidas fossem revogadas imediatamente por estarem em conflito com o Decreto Estadual publicado no dia 20 de março, especialmente a permissão de abertura de todo comércio da cidade em regime de entrega e retirada de produtos, assim como de funcionamento de comércio de produtos religiosos.

NOVAS MEDIDAS

Nesta manhã de domingo (05), por meio de videoconferência, o prefeito Victor Coelho decidiu, juntamente com representantes de entidades do comércio, pela publicação de um novo decreto que altera parte do documento anterior. O novo texto estará disponível nesta segunda-feira (06), em edição extra do Diário Oficial do município.

Na nova proposta, o comércio poderá trabalhar somente por delivery, modalidade liberada pelo Governo do Estado, sem a possibilidade de retirada de produtos na loja. Também foi suspensa a abertura de lojas para vendas de produtos religiosos durante a Semana Santa.

Seguindo o decreto estadual, os segmentos autorizados para funcionamento  como supermercados, padarias, farmácias, entre outros  terão o horário estendido de 10h às 16h, não mais até às 15h, como constava no decreto anterior do município.

Todos os esforços estão sendo concentrados na saúde da população e também na saúde econômica do município, visando a manutenção dos negócios e dos empregos. Sabemos que essa é uma situação que divide opiniões e interpretações jurídicas, e estamos dispostos ao diálogo e entendimento entre as partes. O município avançou no que entende que não comprometeria o isolamento social nesse momento. O Ministério Público entende de outra forma. Vamos nos adequar e continuar tratando com as partes envolvidas, de forma a caminhar junto, nunca em oposição, afirmou o prefeito Victor Coelho.