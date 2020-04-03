Estamos pagando um preço elevado, mas é necessário, diz Fecomércio

Loja com tapumes na Rua Chapot Presvot, Praia do Canto, durante a pandemia da Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva

Para o presidente da Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio), José Lino Sepulcri, a medida é dura, mas essencial. "Todos estamos pagando um preço elevado, mas são medidas necessárias. A única forma de prevenção que temos até o momento é o recolhimento", diz.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Vitória, Estanislau Ventorim, concorda. "Todos estamos sofrendo com o fechamento e gostaríamos de estar trabalhando. Mas sabemos que é necessário. É melhor cuidar da saúde", afirma.



Segundo José Lino, as flexibilizações que virão no novo decreto são fruto de negociação da categoria com o governo. As lojas de material de construção devem voltar a fornecer para obras que ficaram paradas desde que houve o primeiro decreto de fechamento do comércio, em 20 de março . Da mesma forma, lojas de autopeças poderão suprir peças de reposição às oficinas.

Já sobre as lojas de chocolate, ele explica que o objetivo é evitar uma perda maior ainda dos artigos de páscoa que já haviam sido confeccionados ou adquiridos pelos lojistas. "As lojas, pequenas e grandes, fizeram estoque desse material que, se não for vendido até o domingo de páscoa, será perdido", avalia.

O presidente da CDL afirma que os empresários ainda têm algumas dúvidas sobre como funcionará a abertura parcial proposta pelo governador. Segundo o decreto, esses estabelecimentos só poderão funcionar das 10h às 16h para prevenir aglomerações no transporte público.