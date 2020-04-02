Bolsonaro: Governadores que pregam isolamento têm 'medinho' do vírus

Bolsonaro visitou comércio em Brasília em meio à pandemia de coronavírus. Orientação de autoridades em saúde pública é evitar proximidade para conter contágio Crédito: Reprodução/Instagram

Nesta quinta-feira (02), o presidente voltou à carga e disse que os governadores têm "medinho", por orientarem o isolamento social na tentativa de conter o coronavírus. Há dois dias, o presidente, em cadeia nacional, havia pedido um pacto para vencer o problema , mas já voltou ao tom costumeiro. Disse duvidar que os governadores sairiam às ruas como ele mesmo fez, no último domingo.

"Eu fui em Ceilândia e Taguatinga no fim de semana passado e fui massacrado pela mídia. Duvido que um governador desses, Doria [João, de SP], Moisés [Carlos, de SC], vá no meio do povo. Vai nada. 'Tá' com medinho de pegar vírus?", desafiou o presidente em conversa com pastores em frente ao Palácio da Alvorada.

O portal "UOL" destacou o momento.

Bolsonaro também disse querer que o povo volte a trabalhar, reforçando que "vai morrer gente", sim, mas que não tem como fugir da pandemia. "Não pode deixar de trabalhar. Vamos cuidar dos idosos  você cuida do seu pai, eu cuido da minha mãe, que está viva. Por quê? A segunda onda que vem em função do desemprego vai ser terrível", disse.

Ele também voltou a duvidar das justificativas que levaram países em todo o mundo a adotar medidas de distanciamento social. Como já explicaram a OMS (Organização Mundial da Saúde) e o próprio Ministério da Saúde, o isolamento é importante para segurar a expansão da epidemia e, assim, evitar o colapso dos hospitais.