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Coronavírus

Mandetta: Só trabalho com a academia, só trabalho com a Ciência

Pressionado a alinhar o discurso ao de Bolsonaro, que critica medidas de isolamento social, Mandetta disse que vai se pautar pela ciência 'até o limite de tudo o que estiver na nossa frente'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 21:54

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 21:54

Após ficar de fora de reunião do presidente Jair Bolsonaro com um grupo de médicos para tratar de cloroquina, nesta quarta-feira (1º) o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que só trabalha com ciência, enquanto "outros trabalham com critérios políticos".
Ministro de Estado da Saúde, Luiz Henrique Mandetta durante Videoconferência com Governadores do Centro-Oeste.
Ministro de Estado da Saúde, Luiz Henrique Mandetta tem discurso diferente do de Bolsonaro. Crédito: Marcos Correa/PR
"Só trabalho com a academia, só trabalho com a Ciência. Existem pessoas que trabalham com critérios políticos, que são importantes também, deixem que eles trabalhem. Eu trabalho com foco, disciplina e ciência", disse Mandetta ao ser questionado sobre o encontro por jornalistas, durante coletiva de imprensa no Palácio do Planalto.
Pressionado a alinhar o discurso ao de Bolsonaro, que critica medidas de isolamento social, Mandetta disse que vai se pautar pela ciência "até o limite de tudo o que estiver na nossa frente".

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"Se isso dá um barulho aqui ou ali, é secundário, terciário. Querem trazer sugestão de quem quer que seja? Tragam com ciência, pesquisa referendada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), que é quem vê questão de medicamento", afirmou. "Eu trabalho com critérios técnicos. O resto não analiso."
Nos últimos dias, Mandetta reafirmou diversas vezes que o uso da cloroquina para tratamento do novo coronavírus ainda não tem comprovação científica e que o medicamento só deve ser usado em casos graves com a devida orientação médica. Do contrário, pode ter consequências.
Bolsonaro, por sua vez, já chegou a dizer recentemente que o fármaco, usado para malária e outras doenças, tem tido eficácia de "100%" para tratar a covid-19.

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