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Coronavírus

'Cloroquina não evita a doença', diz Ministério da Saúde

O secretário nacional de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira, disse que o uso da cloroquina pela população pode, na realidade, ter efeitos nocivos

Publicado em 28 de Março de 2020 às 11:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2020 às 11:28
O Ministério da Saúde fez um alerta nesta sexta-feira (27) sobre o uso do medicamento cloroquina no combate ao novo coronavírus. O remédio sumiu de muitas farmácias desde que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) passou a divulgar informações de que o país estaria no caminho de encontrar uma medicação de combate ao vírus.
Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Pete Linforth/Pixabay
O secretário nacional de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira, disse que o uso da cloroquina pela população pode, na realidade, ter efeitos nocivos sobre a saúde. "A cloroquina é um medicamento indicado em condições específicas, mas ele tem contraindicações. Pode ser tóxico em médio e longo prazo", afirmou à imprensa ontem.
"A cloroquina não é um medicamento para evitar a doença. Os estudos ainda estão sendo realizados. Estão seguindo um rito muito mais acelerado que o tradicional", disse o secretário. A medicação, que é usada no combate à malária, vai ser produzida em larga escala e distribuída em hospitais de todo o País para ser testada em pacientes em situação grave. O Ministério da Saúde informou que serão liberadas 3,4 milhões para hospitais. Hoje, há 148 pessoas na UTI, em estado grave, com a covid-19.

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