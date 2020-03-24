Hidroxicloroquina pode causar até cegueira, alertam especialistas

Remédios devem ser usados com orientação médica Crédito: Pixabay

Segundo o presidente do Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo (CRF-ES), Luiz Carlos Cavalcanti, esse tipo de medicamento, como o Reuquinol, é usado em tratamento contra a malária e doenças autoimunes, como artrite e lúpus. Ele pode trazer diversos efeitos colaterais, como a perda da visão, redução da imunidade, anemia, distúrbios auditivos, falta de equilíbrio, diarreia, vômito, psicose e irritabilidade.

A medida é para evitar a aquisição do medicamento por pessoas que não precisam dele para tratamento provocando o desabastecimento do mercado. Não há estudos conclusivos que comprovam o uso desses medicamentos para o tratamento do coronavírus. Assim, não há recomendação da Anvisa, no momento, para uso em pacientes infectados ou mesmo como forma de prevenção à contaminação" . A Anvisa ressalta ainda que a automedicação pode representar um grande risco para a saúde.

Luiz Carlos avaliou que essa mudança é positiva porque inibe a venda nas farmácias para pessoas que querem, de forma equivocada, o medicamento para usar na prevenção e combate ao coronavírus. Antes da restrição imposta pela Anvisa, as pessoas estavam comprando para guardar caso ficasse doente, com sintomas do coronavírus. Então as pessoas que fazem tratamento de doenças sérias com o medicamento ficaram sem. No momento em que o remédio passa a ser de controle especial, a venda é inibida e diminui o risco de desabastecimento, destacou.

O médico intensivista e professor de medicina Adenilton Rampinelli acrescenta que também não há recomendação do Ministério da Saúde contra o Covid-19 e aconselha que as pessoas não façam seu uso com esse objetivo. Para ele, a forma mais eficaz de prevenção continua sendo o isolamento, ou seja, evitar contato com o máximo de pessoas, ficando em casa. "Diante de uma pandemia, o mais importante é a mudança de comportamento e aderir ao isolamento social, concluiu.

ESTUDO

Segundo Adenilton, estão sendo desenvolvidas pesquisas na China e na França que mostram o benefício da hidroxicloroquina no tratamento de pacientes graves de Covid-19, mas ainda não há nada conclusivo sobre sua eficácia na prevenção e no tratamento desses pacientes.

O remédio é usado para o tratamento da malária desde os anos 1930. E também se mostrou eficaz contra a Sars, uma doença respiratória aguda que ocorreu no Oriente Médio. Mas não há nada conclusivo sobre sua eficácia contra a Covid-19, explicou.