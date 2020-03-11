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Presidente dos EUA

Trump: estou preparado para usar todo poder para lidar com o coronavírus

A declaração é dada em dia de fortes quedas nas bolsas de Nova York, com investidores à espera de mais estímulos oficiais para contrabalançar os impactos negativos da doença na economia

Publicado em 11 de Março de 2020 às 16:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2020 às 16:45
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que está disposto a usar "todo o poder" Crédito: Arquivo/A Gazeta
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (11) que está disposto a usar "todo o poder" do governo federal para lidar com o atual surto de coronavírus. A declaração é dada em dia de fortes quedas nas bolsas de Nova York, com investidores à espera de mais estímulos oficiais para contrabalançar os impactos negativos da doença na economia.
"Estou completamente preparado para usar todo o poder do governo federal para lidar com nosso atual desafio do coronavírus", afirmou Trump no Twitter, sem detalhar eventuais medidas.

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