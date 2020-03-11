Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Saúde: Casos de coronavírus sobem a 37; casos suspeitos são 876
Estágio de pandemia

Saúde: Casos de coronavírus sobem a 37; casos suspeitos são 876

Ainda segundo dados da Plataforma Integrada de Vigilância em Saúde (IVIS), já foram descartados outros 880 casos do novo coronavírus no país

Publicado em 11 de Março de 2020 às 16:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2020 às 16:03
Oito casos de coronavírus estão confirmados no Brasil Crédito: Reprodução
O número de casos confirmados do novo coronavírus no País subiu de 34 para 37, segundo dados atualizados na Plataforma Integrada de Vigilância em Saúde (IVIS) do Ministério da Saúde nesta quarta-feira (11). O número de casos suspeitos caiu de 893 para 876.
Os Estados com mais pacientes diagnosticados com o coronavírus: São Paulo (19), Rio de Janeiro (10), Bahia (2), Rio Grande do Sul (2), Minas Gerais (1), Espírito Santo (1), Distrito Federal (1), Alagoas (1).
Ainda segundo dados da Plataforma IVIS, já foram descartados outros 880 casos do novo coronavírus no país.

Veja Também

Witzel autoriza internação compulsória para suspeitos de coronavírus

Brasil pode ter 4.000 pessoas com coronavírus em 15 dias após o 50º caso

OMS declara pandemia mundial do novo coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados