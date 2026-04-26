Mulher é baleada no pescoço após ser chamada por suspeito em Vitória

Uma mulher de 29 anos foi baleada no pescoço na noite de sábado (25), em uma rua que divide os bairros Santo André e São José, em Vitória.
A vítima está internada em estado grave em um hospital da Grande Vitória, onde permanece entubada e sem previsão de alta. As informações são do repórter André Afonso, da TV Gazeta.
Segundo testemunhas, o crime aconteceu por volta das 18h, em frente a uma igreja da região. A vítima havia acabado de chegar ao local quando foi vista mexendo no celular e trocando mensagens. Ainda de acordo com relatos, a mulher chegou a gravar um áudio dizendo que não tinha dinheiro e que a pessoa com quem conversava poderia matá-la, se quisesse.
Pouco depois, um homem chegou de carro e pediu para um morador chamar pela vítima. Quando ela saiu, houve uma discussão. O suspeito atirou duas vezes: o primeiro disparo falhou, e o segundo atingiu o pescoço da mulher.
O crime foi registrado por câmeras de segurança, e as imagens já estão com a polícia. Após os disparos, o atirador fugiu.
Mesmo ferida, a vítima ainda conseguiu caminhar por alguns metros antes de cair na frente da igreja. Ela foi socorrida por moradores até o Pronto Atendimento de São Pedro e, em seguida, transferida para um hospital da Grande Vitória. Segundo a família, a bala ficou alojada próxima à traqueia.
Moradores afirmam que reconheceram o suspeito e dizem que ele seria um agiota conhecido na região. A família da vítima relatou que um parente dela é viciado em jogos online e já vinha sendo ameaçado de morte.
Ainda segundo os familiares, neste ano, a mulher teria pago cerca de R$ 7 mil para quitar dívidas desse parente. A vítima trabalha como auxiliar de serviços gerais e recebe um salário mínimo.
Informações da polícia
Por meio de nota, a Polícia Militar informou que foi acionada na noite de sábado (25) para o Pronto Atendimento de São Pedro, após a entrada de uma mulher baleada. No local, os militares constataram que a vítima havia sido atingida no pescoço e estava inconsciente, não sendo possível fazer contato.
De acordo com informações repassadas por populares aos policiais, o crime aconteceu no bairro São José. O suspeito teria fugido após os disparos e não foi localizado.
A Polícia Civil, por sua vez, informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
A corporação reforça que informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia (181), e podem ser cruciais para o avanço das investigações.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil não informou se o homem apontado por moradores já foi identificado oficialmente. O caso segue sob investigação.