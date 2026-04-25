Motorista bêbado bate em viatura, tenta fugir e acaba detido em São Mateus

Um motorista embriagado e sem carteira de habilitação foi detido após bater em uma viatura da Guarda Municipal, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O caso aconteceu na tarde deste sábado (25), no bairro Sernamby. O homem ainda fugiu com o veículo em alta velocidade após a colisão, mas acabou capturado em casa.





De acordo com o boletim de ocorrência, os agentes faziam patrulhamento e estavam parados em um cruzamento quando o carro atingiu a lateral da viatura. Os agentes relatam que o condutor apresentava sinais de embriaguez e comportamento agressivo.





Após a batida, um passageiro chegou a descer do veículo para empurrar o carro, que ficou preso à viatura. Em seguida, o motorista fugiu em alta velocidade, fazendo manobras perigosas e quase atropelando um pedestre.





O homem foi localizado na própria residência após abandonar o veículo. Ele não tem habilitação e fez o teste do bafômetro, que apontou a presença de álcool. O motorista foi detido e levado para a delegacia. A Polícia Civil foi procurada pela reportagem para informar se o motorista foi autuado, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.