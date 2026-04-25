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Motorista bêbado bate em viatura, tenta fugir e acaba detido em São Mateus

Homem, que não tinha carteira de habilitação, tentou fugir com o carro em alta velocidade, mas foi localizado em casa

Publicado em 25 de Abril de 2026 às 18:02

Fabrício Silva

Fabrício Silva

Publicado em 

25 abr 2026 às 18:02
Carro de motorista bêbado fica preso à lateral de viatura da Guarda Municipal de São Mateus Redes Sociais

Um motorista embriagado e sem carteira de habilitação foi detido após bater em uma viatura da Guarda Municipal, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O caso aconteceu na tarde deste sábado (25),  no bairro Sernamby. O homem ainda fugiu com o veículo em alta velocidade após a colisão, mas acabou capturado em casa. 


De acordo com o boletim de ocorrência, os agentes faziam patrulhamento e estavam parados em um cruzamento quando o carro atingiu a lateral da viatura. Os agentes relatam que o condutor apresentava sinais de embriaguez e comportamento agressivo. 


Após a batida, um passageiro chegou a descer do veículo para empurrar o carro, que ficou preso à viatura. Em seguida, o motorista fugiu em alta velocidade, fazendo manobras perigosas e quase atropelando um pedestre.


O homem foi localizado na própria residência após abandonar o veículo. Ele não tem habilitação e fez o teste do bafômetro, que apontou a presença de álcool. O motorista foi detido e levado para a delegacia. A Polícia Civil foi procurada pela reportagem para informar se o motorista foi autuado, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

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