Carro furtado é encontrado pelo próprio dono em oficina em Itapemirim

Um carro modelo Volkswagen Gol, furtado em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na sexta-feira (24), foi encontrado pelo próprio dono em uma oficina mecânica em Itaipava, distrito de Itapemirim, no sábado (25). O veículo apresentava sinais de adulteração.
De acordo com a Polícia Militar, o carro estava com a placa diferente, sem a caixa de som, sem os adesivos colados na lataria e sem as tampas das rodas. Os agentes consultaram a placa e confirmaram que ela pertencia a outro veículo, um Volkswagen Parati, pertencente ao dono da oficina.
O proprietário da oficina disse à PM que um suspeito levou o carro na sexta-feira (24) e o deixou no local para conserto. Ele afirmou que trocou a placa por conta própria, por medo de manter o veículo sem identificação, e disse que não sabia que o carro era furtado. Os envolvidos foram conduzidos para a delegacia.
A Polícia Civil informou que o dono da oficina foi autuado em flagrante por adulteração veicular e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP).