Casagrande: Bolsonaro não pode ser líder de facção ao combater Covid-19

O governo federal divulgou vídeos na semana passada com uma campanha de que o Brasil não pode parar, e o presidente tem incentivado carreatas que pedem a reabertura dos comércios. De que maneira isso atrapalha suas medidas de isolamento social no Estado?
O presidente tem estimulado a população a romper o isolamento. O sr. vai ceder a essa pressão? No caso de comércios eventualmente reabertos, o sr. vai impor a força do Estado para fechá-los?
O sr. fechou escolas, comércios (com exceção de serviços essenciais e restaurantes até as 16h) até 4 de abril. Qual o objetivo de estabelecer essas medidas agora?
Enquanto colocava essas medidas em prática, investiu em leitos ou respiradores?
Faltam kits de testes no Estado?
O presidente disse que os governos dos Estados vão ter de pagar indenização ao trabalhador por causa das paralisações.
O sr. acha que ele tenta repassar aos governadores a responsabilidade por algo que deveria ser compartilhado com o governo federal?
O presidente escolheu a economia em detrimento da vida?
O diálogo com o governo se dá no âmbito dos ministros? Têm dialogado a contento?
O sr. acha que o Mandetta adaptou seu discurso?
Voltando ao presidente, o sr. falou que as medidas são irresponsáveis, na medida em que ele incita a população.
Na medida em que ele cria dificuldade, essas medidas podem ser questionados na Justiça? Há algum crime?
Se o presidente editar um decreto sustando as medidas dos Estados, o sr. vai à Justiça? [Pergunta feita nesta segunda (30)].
Vocês, governadores, conversaram com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), na semana passada. Na falta do Executivo, o diálogo com o Legislativo precisa ser reforçado?
O presidente está isolado?
O sr. acha que o presidente termina o mandato?
Ele está perdendo apoio?
Os panelaços são um sinal?
E o impeachment, o sr. defende levantar essa bandeira?
Raio-x
Formado em engenharia florestal e em direito, tem 59 anos e é governador do Espírito Santo pela segunda vez pelo PSB. Foi eleito em 2010 e, em 2014, tentou a reeleição, mas perdeu para Paulo Hartung. Em 2018, ganhou em primeiro turno. Já foi senador, deputado federal e deputado estadual.