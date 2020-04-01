Casagrande: Bolsonaro não pode ser líder de facção ao combater Covid-19

O primeiro é o trabalho de educação, de consciência, para que as pessoas saibam que a gente vai ter de mudar o comportamento. A educação evita a disseminação e a transmissão do vírus. Segundo: nós estamos, nesse tempo, estudando como o vírus está se comportando no Estado. Em quais regiões ele está se disseminando mais. Isso permitirá que em algumas regiões sejamos mais flexíveis. Terceira medida é que nesse tempo, de 14 a 21 dias, a gente está contendo o tempo, barrando a disseminação do vírus para preparar leitos de UTI e de enfermaria para suportar a onda de contágio que pode vir.