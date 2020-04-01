Em escalada de críticas, Casagrande aumenta o tom contra Bolsonaro

01/04 (quarta-feira): Bolsonaro não pode ser líder de "facção política"

"Teve uma demora no convencimento de algumas autoridades do governo federal e esta semana parece que a ficha caiu", declarou Casagrande, no dia em que o governo federal pediu ao Congresso Nacional o reconhecimento de calamidade pública no país.

"Ele [Bolsonaro] dá declarações muito contraditórias. Ao mesmo tempo em que ele tem um ministro [Mandetta, da Saúde] que diz que o Brasil entrará em colapso, que temos que nos preparar para o pior, ele dá declarações de que essa crise não tem tamanho e que não é preciso ter preocupação com ela. O presidente da República precisa liderar esse processo no Brasil."

"Pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro foi desconectado das orientações dos cientistas, da realidade do mundo e das ações do Ministério da Saúde. Confunde a sociedade, atrapalha o trabalho nos Estados e Municípios, menospreza os efeitos da Pandemia. Mostra que estamos sem direção", disse Casagrande, no Twitter.

"Meus decretos [de fechamento de comércio e serviços] continuam em vigência. Nós não podemos relaxar. Esse é o problema da fala do presidente, ela gera dúvidas nas pessoas. [Elas se perguntam] posso sair ou não posso sair? Posso me reunir ou não posso me reunir? Essa fala é irresponsável, porque ela deixa dúvida na cabeça das pessoas. A palavra do presidente tem força. Mostra que estamos sem liderança e dificulta nosso trabalho. O problema é que a palavra dele pode estabelecer um relaxamento nas pessoas. Ele menospreza a pandemia e faz com que as pessoas deixam de ter os cuidados necessários", disse Casagrande.

"Não podemos tratar todos os temas do Brasil no confronto. Tudo que foi discutido até agora foi tratado dessa forma. O governo federal confronta a decisão dos governadores, isso é muito ruim. O que nós queremos é uma coordenação nacional. Um trabalho conjunto para diminuir o impacto do vírus, que se não for controlado, vai gerar um aprofundamento da crise. Não podemos viver eternamente em confronto. O presidente tinha que liderar esse trabalho", afirmou Casagrande.

"E pela dificuldade que nós estamos tendo numa coordenação nacional por parte do presidente da República, quero fortalecer o papel do Congresso Nacional. Mas quero fortalecer o papel do Rodrigo Maia, que tem já liderado diversos temas e tem de alguma maneira complementado um trabalho de coordenação nacional de diversos assuntos", afirmou, durante reunião com os 27 governadores do país.

"Nós poderíamos estar todos com uma mesma posição, porque não tem ninguém que não sem interesse em reativar a economia. Mas também queremos proteger as vidas. O presidente sempre coloca esse dilema no confronto. Ele agora está falando somente para aquele grupo de pessoas que são apoiadores incondicionais dele. Mas a sociedade hoje está com medo, preocupada se o que está acontecendo lá fora possa acontecer aqui", afirmou o governador.

"Nós perdemos a esperança no presidente. Nele, sim. [ ] Perdemos totalmente a expectativa e a esperança de ter um presidente que pudesse ser um estadista", afirmou Casagrande, como reação à possibilidade do presidente assinar um decreto para liberar setores da economia a voltarem a funcionar.