Jair Bolsonaro disse que quer impedir que medidas de isolamento de Estados continuem Crédito: Isac Nobrega

Your browser does not support the audio element. Governo do ES deve ir ao STF se Bolsonaro proibir isolamento

Crítico da quarentena como forma de evitar a propagação da Covid-19 , Bolsonaro tem vivido um embate com governadores e até com seu próprio ministro da Saúde por isso. Na semana passada, uma decisão liminar do ministro Marco Aurélio Mello garantiu que governos estaduais e municipais adotem medidas de isolamento e restrição de circulação sem invadir a competência do governo federal.

A avaliação do procurador-geral do Estado é que, se houver alguma ação do presidente nesse sentido, haveria um descumprimento de decisão judicial e, com isso, o governo do Espírito Santo teria "todas as condições de recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF)".

Além da decisão do ministro Marco Aurélio, o procurador Rodrigo de Paula pontuou outro aspecto que pode favorecer o Espírito Santo, Estado que acabou de registrar seus primeiros casos de transmissão comunitária do novo coronavírus:

"Do ponto de vista técnico, o Ministério da Saúde autorizou que Estados e municípios pudessem adotar as medidas de isolamento que vieram sendo adotadas", afirmou o procurador, que continuou:

"Em matéria de saúde pública, os Estados têm autonomia nos seus territórios. Até porque a doença tem se manifestado de maneira diferente em cada local. Esse foi o entendimento do ministro Marco Aurélio e, se vier algum ato do governo para retirar essas medidas, teremos fundamentos para acionar o STF" Rodrigo de Paula - Procurador-geral do Estado