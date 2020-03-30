Mandetta contraria Bolsonaro e pede manutenção de medidas dos estados

Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta diz que o mais recomendável é manter o que os estados já definiram em relação ao combate ao coronavírus Crédito: Marcos Correa/PR

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse, nesta segunda-feira (30), que a população tem que seguir as orientações dos Estados na condução das ações de combate ao coronavírus, que já matou 159 pessoas e contaminou 4.579 no país. A afirmação do ministro contraria frontalmente o discurso que tem sido defendido pelo presidente Jair Bolsonaro, que não tem poupado críticas duras aos Estados, por causa de suas quarentenas.

"Tenho dialogado com os secretários municipais e estaduais dentro do que é técnico, dentro do que é científico, dentro do planejamento. O que (conversamos) é o que a gente precisa ter na saúde nesta semana, e nas outras semanas, para que a gente possa imaginar qualquer tipo de movimentação que não seja esta que a gente está", disse Mandetta. E complementou:

"Por enquanto mantenham a recomendação dos Estados, porque essa é, no momento, a medida mais recomendável, já que nós temos muitas fragilidades no sistema de saúde, que são típicas não de falta do ministério da saúde ou do governo" Luiz Henrique Mandetta, - Ministro da Saúde

Os gestores locais têm imposto medidas para restringir a circulação de pessoas e de algumas atividades econômicas, na contramão do que quer o presidente Jair Bolsonaro.

Bolsonaro aproveitou o último domingo para ir às ruas de Brasília, visitar comércios locais e cumprimentar populares, contrariando orientações do governo do Distrito Federal e da Organização Mundial da Saúde (OMS). O Presidente chegou a recomendar que "todos os políticos" saiam às ruas para, em sua avaliação, entender a realidade do País.

Desde a entrevista coletiva de sábado, Mandetta vem dando declarações contrárias às de Bolsonaro. O Ministério da Saúde pede, por exemplo, para que as pessoas evitem ao máximo sair à rua, para diminuir o risco de contágio. Já Bolsonaro é favorável ao isolamento vertical, ou seja, apenas dos grupos de risco, como idosos e pessoas com outras doenças.

MUDANÇA NAS ENTREVISTAS