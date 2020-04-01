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Aulas

Ministro da Educação diz que volta às aulas só depende de prefeitos e governadores

Weintraub espera que a retomada das aulas aconteça neste mês
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 12:27

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 12:27

Sala de aula vazia
Aulas foram suspensas devido à pandemia do novo coronavírus Crédito: Divulgação
O ministro da Educação, Abraham Weintraub, escreveu em suas redes sociais nesta quarta-feira (1°) que a volta às aulas no Brasil depende das posições de prefeitos e governadores. O posicionamento foi dado em resposta a uma seguidora, e o ministro ainda disse que espera que o retorno das atividades aconteça em abril.
"Espero que ainda esse mês [aconteça a retomada das aulas]. Depende dos governadores e prefeitos", escreveu Weintraub.
Em pronunciamento em 24 de março, o presidente Jair Bolsonaro criticou a suspensão das aulas.
Em reação, os secretários estaduais de Educação reafirmaram a manutenção da medida, descrita como um "ato de responsabilidade para proteger não apenas a vida dos nossos estudantes e servidores mas de todos aqueles que estão em seu entorno, especialmente os idosos e com doenças crônicas" em nota do Consed (Conselho Nacional de Secretários de Educação).

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O próprio ministro Weintraub, geralmente alinhado a Bolsonaro, não tem defendido a retomada das aulas.
Em vídeo publicado nas redes sociais no final de março, o ministro atacou a imprensa e disse que não determinou a volta das atividades.
"É mentira que estou chamando as crianças a voltar às aulas", disse ele, que também negou que haja decisão sobre suposto adiamento da prova do Enem deste ano, agendada para novembro.
Weintraub já autorizou aulas a distância em instituições federais e particulares de ensino superior. Também criou um comitê para discutir com vários órgãos ações articuladas diante da pandemia.

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