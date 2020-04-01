Com alerta de ventos fortes, tempo muda em Cachoeiro

O mês de abril começou com um clima diferente em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A quarta-feira (01) amanheceu cinzenta, com chuva e a previsão de máxima, segundo o Climatempo, não passa de 27°C durante todo o dia.
Pela manhã, cachoeirenses registraram o clima diferente na cidade, que é conhecida pelas altas temperaturas e forte calor. A cidade está entre os 47 municípios capixabas listados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) com aviso de atenção para chuvas intensas com raios e ventos fortes.
Ainda de acordo com a previsão do Climatempo, a mínima prevista para Cachoeiro é de 22°C e o sol vai aparecer, mas entre nuvens. A chuva, que tem 80% de chance de acontecer durante o dia, pode atingir a quantidade de 50mm.