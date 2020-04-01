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Aviso de atenção

Inpe alerta para chuvas intensas com raios em 47 cidades do ES

O alerta é válido para toda a quarta-feira (01) e abrange também municípios de Minas Gerais e do Rio de Janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 07:05

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 07:05

Data: 24/01/2020 - ES - Vitória - Tempo nublado e chuvoso em Camburi - Foto: Ricardo Medeiros
Arquivo: tempo nublado e chuvoso em Camburi  Crédito: Ricardo Medeiros
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um aviso de atenção para chuvas intensas com raios e ventos fortes para 47 cidades do Espírito Santo.
O alerta é válido para toda a quarta-feira (01) e abrange também municípios de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. No Espírito Santo, ele alcança principalmente cidades das regiões Sul, Serrana, Grande Vitória e parte do Noroeste do Estado.
O aviso prevê pancadas de chuva acompanhadas de raios durante a quarta-feira (01). Localmente haverá condição para rajadas de vento de forte intensidade. Confira a lista de cidades capixabas que constam no alerta:
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta 
  5. Apiacá 
  6. Aracê 
  7. Atilio Vivacqua 
  8. Bom Jesus do Norte 
  9. Brejetuba 
  10. Cachoeiro de Itapemirim 
  11. Cariacica 
  12. Castelo 
  13. Conceição do Castelo 
  14. Divino de São Lourenço 
  15. Domingos Martins 
  16. Dores do Rio Preto 
  17. Fundão 
  18. Guaçuí 
  19. Guarapari 
  20. Ibatiba 
  21. Ibitirama 
  22. Iconha 
  23. Irupi 
  24. Itaguaçu 
  25. Itapemirim 
  26. Itarana 
  27. Iúna 
  28. Jerônimo Monteiro 
  29. Laranja da Terra 
  30. Marataízes 
  31. Marechal Floriano 
  32. Mimoso do Sul 
  33. Muniz Freire 
  34. Muqui 
  35. Piúma 
  36. Presidente Kennedy 
  37. Rio Novo do Sul 
  38. Santa Leopoldina 
  39. Santa Maria de Jetibá 
  40. Santa Teresa 
  41. São José do Calçado 
  42. Serra 
  43. Vargem Alta 
  44. Venda Nova do Imigrante  
  45. Viana 
  46. Vila Velha 
  47. Vitória 
O Inpe emite aviso de atenção quando há risco moderado para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 72 horas e orienta para que a população acompanhe com mais frequência as atualizações da previsão do tempo para se proteger de eventuais impactos decorrentes de tempo severo.

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