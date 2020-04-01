Inpe alerta para chuvas intensas com raios em 47 cidades do ES

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um aviso de atenção para chuvas intensas com raios e ventos fortes para 47 cidades do Espírito Santo.
O alerta é válido para toda a quarta-feira (01) e abrange também municípios de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. No Espírito Santo, ele alcança principalmente cidades das regiões Sul, Serrana, Grande Vitória e parte do Noroeste do Estado.
O aviso prevê pancadas de chuva acompanhadas de raios durante a quarta-feira (01). Localmente haverá condição para rajadas de vento de forte intensidade. Confira a lista de cidades capixabas que constam no alerta:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Aracê
- Atilio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São José do Calçado
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
O Inpe emite aviso de atenção quando há risco moderado para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 72 horas e orienta para que a população acompanhe com mais frequência as atualizações da previsão do tempo para se proteger de eventuais impactos decorrentes de tempo severo.