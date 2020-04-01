Inpe alerta para chuvas intensas com raios em 47 cidades do ES

O aviso prevê pancadas de chuva acompanhadas de raios durante a quarta-feira (01). Localmente haverá condição para rajadas de vento de forte intensidade. Confira a lista de cidades capixabas que constam no alerta:

O Inpe emite aviso de atenção quando há risco moderado para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 72 horas e orienta para que a população acompanhe com mais frequência as atualizações da previsão do tempo para se proteger de eventuais impactos decorrentes de tempo severo.