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Pacientes com o mesmo nome

Sesa corrige informação e retira caso confirmado de Covid-19 em Alto Rio Novo

Secretaria da Saúde informou que erro se deu por parte de um hospital particular da Grande Vitória na hora de transferir dados para o sistema
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 12:09

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 12:09

Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Pete Linforth/Pixabay
A Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) retirou a confirmação de um caso de coronavírus no município de Alto Rio Novo que havia sido anunciada no último boletim divulgado na noite desta terça-feira (31). O caso, na verdade, é do município da Serra. O erro no registro partiu da notificação de um hospital particular, que errou ao transferir os dados para o sistema. O motivo é que tanto o morador da Serra quanto o de Alto Rio Novo têm o mesmo nome.
De acordo com a pasta, a própria administração de Alto Rio Novo entrou em contato não reconhecendo a notificação de caso confirmado na cidade. A partir daí, a Sesa iniciou a apuração dos fatos e concluiu que houve um equívoco por parte de um hospital particular da Grande Vitória, que fez a notificação do caso ao Laboratório Central.

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Segundo a nota enviada pela secretaria, o hospital reconheceu que se tratava de pacientes homônimos, o que gerou o erro por parte do profissional da unidade no momento da transferência dos dados para o sistema.
A Sesa informou ainda que lamenta o ocorrido e informa que já está tomando todas as providências necessárias. O boletim será alterado com a correção da notificação que se trata de paciente do município de Serra.

SEM CASOS

Segundo o secretário da Saúde de Alto Rio Novo, Elquimines Marques, o município ainda não registrou casos de coronavírus. "Não temos nem casos suspeitos. Seguiremos monitorando", disse a reportagem de A Gazeta.
Com informações de João Henrique Castro

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