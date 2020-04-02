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Coronavírus

Temos que continuar com política de isolamento, diz Mourão

Vice-presidente tem postura diferente da do presidente Bolsonaro e alinhada às autoridades em saúde pública
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 18:59

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 18:59

O vice-presidente, Hamilton Mourão, defendeu nesta quinta-feira (02) a manutenção da política de isolamento social para achatar a curva da propagação do novo coronavírus em abril, quando deve acontecer o pico da epidemia no Brasil. Segundo ele, assim como outros países, o Brasil julgou a velocidade de propagação do vírus.
Vice-presidente da República, Hamilton Mourão
Vice-presidente da República, Hamilton Mourão tem postura alinhada às autoridades em saúde pública e contrária ao presidente Bolsonaro Crédito: Isac Nóbrega/PR
"Ainda estamos naquele momento pré-pico. A avaliação é que nós temos que continuar com a política de isolamento, no sentido de atravessarmos esse abril, quando se espera que pico da doença comece a ocorrer a partir do dia 20, 25. (...) De modo que nosso sistema de saúde e, principalmente, a chegada de insumos que estão sendo comprados, permita que a gente supere esse momento", afirmou em entrevista ao vivo transmitida pelo BTG Pactual.
Sobre as medidas econômicas de apoio à população, o vice-presidente afirmou que há um limite financeiro que pode ser gasto pela União. Questionado sobre a postura do Congresso Nacional, Mourão afirmou que é necessário ter cuidado para que não haja desperdícios e que os gastos sejam, efetivamente, para combate ao coronavírus e seus efeitos e não permanentes.
Enquanto isso, também nesta quinta, o presidente Jair Bolsonaro disse que os governadores que adotam medidas de isolamento estão com "medinho" do vírus.

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