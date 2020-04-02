Temos que continuar com política de isolamento, diz Mourão

"Ainda estamos naquele momento pré-pico. A avaliação é que nós temos que continuar com a política de isolamento, no sentido de atravessarmos esse abril, quando se espera que pico da doença comece a ocorrer a partir do dia 20, 25. (...) De modo que nosso sistema de saúde e, principalmente, a chegada de insumos que estão sendo comprados, permita que a gente supere esse momento", afirmou em entrevista ao vivo transmitida pelo BTG Pactual.