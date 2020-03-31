ES vai reavaliar restrições em comércios e regras de funcionamento

Lotéricas vão ter regras específicas de funcionamento no Espírito Santo Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

constatação da transmissão comunitária de coronavírus no território capixaba, nesta segunda-feira (30), vai fazer com que algumas regras de funcionamento e de procedimento sejam mais rigorosas no Espírito Santo a partir de agora.

O governo deverá estabelecer, por exemplo, qual deve ser a quantidade de pessoas no estabelecimento e a distância entre as pessoas, de acordo com a atividade. O grande desafio será em relação ao transporte coletivo, conforme admitiu o governador Renato Casagrande (PSB).

"Vamos estabelecer protocolos mais rigorosos para comércio, serviços e atividades que ainda estão funcionando. Não paramos indústria, comércio essencial, alguns serviços. Podemos liberar que alguma atividade ou outra possa funcionar, mas para cada uma delas vamos estabelecer por decreto ou portaria, vão ter normas que estabeleçam segurança nesse funcionamento: a quantidade de pessoas no estabelecimento, a distância entre as pessoas. Os protocolos ficam mais rigorosos para que os donos cumpram, para que os trabalhadores e clientes tenham segurança", afirmou.

Uma atividade que já terá regras específicas serão as lotéricas. Nesta terça-feira (31), será publicado o decreto que estabelece o funcionamento deste tipo de estabelecimento. "Nós não proibimos o funcionamento, entendemos como serviço essencial, mas os donos e servidores estavam preocupados. Estabelecemos um protocolo para que possam continuar o funcionamento", anunciou.

Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro defendeu incluir as casas lotéricas na lista de serviços essenciais que não podem ser fechados. "No Brasil existem 12.956 casas lotéricas e 2.463 se encontram fechadas por decretos estaduais ou municipais. Para que possam funcionar em sua plenitude, atualizei, nessa data, o Decreto 10.282", disse no Twitter.

Depois, o presidente disse ainda que não há risco de transmissão do novo coronavírus dentro de casas lotéricas , porque o vidro que separa os funcionários do público é "blindado". No último dia 21, a Caixa Econômica Federal já havia suspendido, por três meses, os sorteios da Loteria Federal.

TRANSPORTE

O transporte coletivo é um dos grandes desafios do governo, que afirma que irá estudar como ofertá-lo com o rigor que deseja, apesar da redução de 75% da demanda de passageiros. Nesta segunda-feira, os ônibus do sistema Transcol voltaram a circular com 100% da frota , segundo a Ceturb-ES, para evitar superlotação nos coletivos e aglomeração de passageiros.

CUIDADOS PARA A TRANSMISSÃO

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, destacou que a pasta já tem feito um conjunto de estudos para poder recomendar as medidas de proteção das atividades que continuarão sendo desenvolvidas. Ele também defendeu a necessidade de aumentar os cuidados com as pessoas que apresentam sintomas, neste período de transmissão comunitária.