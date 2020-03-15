O Espírito Santo está em alerta laranja na classificação dos casos do coronavírus. Isso significa que já houve transmissão local, um primeiro contágio interno no Estado, não se tratando de uma pessoa infectada que veio do exterior. Caso a situação se agrave e a transmissão do coronavírus avance, o próximo estágio é o alerta vermelho, quando há a transmissão comunitária.
Coronavírus: entenda em que momento o ES pode entrar em alerta vermelho
O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, explicou o panorama:
"A gente está na fase de transmissão local, pois ainda é possível identificar o nexo entre os casos. A partir do momento em que não se consegue mais identificar, passa a ser transmissão comunitária, que é o sinal vermelho."
Os municípios de Vitória, Vila Velha, Viana, Cariacica, Serra e Linhares foram declarados como zona de alerta para a transmissão local, o que significa que é aonde se tem o maior risco de contágio.
A explicação para esses locais específicos estarem em alerta é que o primeiro contágio interno do Estado aconteceu na Grande Vitória que é considerada uma zona urbana contínua e interligada e depois esse paciente voltou para a sua cidade, que é Linhares.
Segundo o secretário, o Estado pode atingir a fase mais grave de transmissão da doença dentro de 20 dias ou até mesmo na próxima semana.
As cidades do Rio de Janeiro e São Paulo já estão no alerta vermelho, por terem registrado transmissão comunitária.
ENTENDA QUAIS SÃO OS ALERTAS DE TRANSMISSÃO DO CORONAVÍRUS
VERDE
Caso importado: o paciente infectado contraiu o vírus em viagem a um outro país.
LARANJA (ONDE O ESPÍRITO SANTO ESTÁ ENQUADRADO)
Transmissão local: a infecção ocorreu no Brasil, mas foi possível identificar qual paciente transmitiu o vírus. Em geral, a pessoa que transmitiu viajou ao exterior.
VERMELHO
Transmissão comunitária: ocorre quando não é mais possível identificar a fonte de transmissão de pacientes que contraem a doença, o que indica que o vírus já circula entre a população.