Passageiros usam máscaras de proteção contra coronavírus no aeroporto de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Espírito Santo está em alerta laranja na classificação dos casos do coronavírus . Isso significa que já houve transmissão local , um primeiro contágio interno no Estado, não se tratando de uma pessoa infectada que veio do exterior. Caso a situação se agrave e a transmissão do coronavírus avance, o próximo estágio é o alerta vermelho, quando há a transmissão comunitária.

Your browser does not support the audio element. Coronavírus: entenda em que momento o ES pode entrar em alerta vermelho

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, explicou o panorama:

"A gente está na fase de transmissão local, pois ainda é possível identificar o nexo entre os casos. A partir do momento em que não se consegue mais identificar, passa a ser transmissão comunitária, que é o sinal vermelho."

A explicação para esses locais específicos estarem em alerta é que o primeiro contágio interno do Estado aconteceu na Grande Vitória  que é considerada uma zona urbana contínua e interligada  e depois esse paciente voltou para a sua cidade, que é Linhares.

Segundo o secretário, o Estado pode atingir a fase mais grave de transmissão da doença dentro de 20 dias ou até mesmo na próxima semana.

As cidades do Rio de Janeiro e São Paulo já estão no alerta vermelho, por terem registrado transmissão comunitária.

ENTENDA QUAIS SÃO OS ALERTAS DE TRANSMISSÃO DO CORONAVÍRUS

VERDE

Caso importado: o paciente infectado contraiu o vírus em viagem a um outro país.

LARANJA (ONDE O ESPÍRITO SANTO ESTÁ ENQUADRADO)

Transmissão local: a infecção ocorreu no Brasil, mas foi possível identificar qual paciente transmitiu o vírus. Em geral, a pessoa que transmitiu viajou ao exterior.

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